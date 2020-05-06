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2020-05-06T13:06
https://ria.ru/20200506/1571023114.html
Минобороны с четверга начнет выводить подразделения РХБЗ из Италии
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РИА Новости

Минобороны с четверга начнет выводить подразделения РХБЗ из Италии

13:06 06.05.2020
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минобороны России с четверга начинает выводить из Италии подразделения РХБ защиты, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Завтра начинаем вывод подразделений РБХ защиты из Италии. Прошу начальника Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов. Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии", - сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.
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Начиная с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо лично приехал на авиабазу Пратика ди Маре для встречи российских самолетов и выразил благодарность России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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