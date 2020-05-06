Минобороны с четверга начнет выводить подразделения РХБЗ из Италии

"Завтра начинаем вывод подразделений РБХ защиты из Италии. Прошу начальника Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов. Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии", - сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.