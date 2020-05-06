Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции превысило число заболевших, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших. В нашем понимании это и может, и должно являться той самой планкой, полкой, не знаю, как ее еще можно называть. Но победить это можно только тогда, когда количество выздоровевших больше, чем количество заболевших. Причем ежедневно", - сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.
Шойгу также поручил оперштабу под руководством первого замглавы МО РФ Руслана Цаликова продолжить реализацию мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в ВС РФ, а также регулярно размещать актуальную информацию на сайте ведомства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 155 370 человек, всего скончались от болезни 1 451, выздоровели 19 865.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.