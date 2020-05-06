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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:06
https://ria.ru/20200506/1571023063.html
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568267808_0:0:2813:1583_1036x0_80_0_0_bf0a82c2f95d19e246fefcb6b58bc306.jpg
РИА Новости

Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

13:06 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции превысило число заболевших, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших. В нашем понимании это и может, и должно являться той самой планкой, полкой, не знаю, как ее еще можно называть. Но победить это можно только тогда, когда количество выздоровевших больше, чем количество заболевших. Причем ежедневно", - сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
Шойгу также поручил оперштабу под руководством первого замглавы МО РФ Руслана Цаликова продолжить реализацию мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в ВС РФ, а также регулярно размещать актуальную информацию на сайте ведомства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 155 370 человек, всего скончались от болезни 1 451, выздоровели 19 865.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФВОЗСергей ШойгуБезопасностьОбщество
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