Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

"Большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших. В нашем понимании это и может, и должно являться той самой планкой, полкой, не знаю, как ее еще можно называть. Но победить это можно только тогда, когда количество выздоровевших больше, чем количество заболевших. Причем ежедневно", - сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.