Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

Как говорится в сообщении, братия и студенты "отмечали в отце Тихоне безмерно любящее сердце, что сказывалось на заботе о каждом брате, которого постиг телесный недуг".

Александр Барсуков (такое имя игумен Тихон носил в миру) родился на Алтае в 1954 году. Окончил Алтайский государственный медицинский университет, после чего работал в 3-м Главном управлении Минздрава СССР, а после окончания ординатуры в Москве — в Центральной клинической больнице восстановительного лечения при ФМБА России.

В марте 1996 года Барсуков стал послушником в Троице-Сергиевой лавре, а через год принял монашеский постриг с именем Тихона — в честь патриарха Московского и всея Руси.

В монастыре он исполнял послушание главного врача. В 2010 году патриарх Кирилл возвел отца Тихона в сан игумена, а в 2018 году его наградили правом ношения креста с украшением.

Как сообщала рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, от COVID-19 скончались епископ Железногорский и Льговский Вениамин, протоиерей Владимир Верига, протоиерей Богоявленского Елоховского собора Александр Агейкин и протодиакон Евгений Трофимов, клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков и почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин).

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более трех с половиной миллионов человек, 243 тысячи умерли.

В России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.