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Религия и мировоззрение
2020-05-06T14:34
https://ria.ru/20200506/1571022594.html
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571022858_0:174:2048:1326_1036x0_80_0_0_b356e04e546d116ebe4b67204d5514c0.jpg
РИА Новости

Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

13:11 06.05.2020 (обновлено: 14:34 06.05.2020)
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© Фото : Свято-Троицкая Сергиева ЛавраИгумен Тихон
Игумен Тихон
© Фото : Свято-Троицкая Сергиева Лавра
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
Как говорится в сообщении, братия и студенты "отмечали в отце Тихоне безмерно любящее сердце, что сказывалось на заботе о каждом брате, которого постиг телесный недуг".
Александр Барсуков (такое имя игумен Тихон носил в миру) родился на Алтае в 1954 году. Окончил Алтайский государственный медицинский университет, после чего работал в 3-м Главном управлении Минздрава СССР, а после окончания ординатуры в Москве — в Центральной клинической больнице восстановительного лечения при ФМБА России.
Троице-Сергиева лавра
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В марте 1996 года Барсуков стал послушником в Троице-Сергиевой лавре, а через год принял монашеский постриг с именем Тихона — в честь патриарха Московского и всея Руси.
В монастыре он исполнял послушание главного врача. В 2010 году патриарх Кирилл возвел отца Тихона в сан игумена, а в 2018 году его наградили правом ношения креста с украшением.
Как сообщала рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, от COVID-19 скончались епископ Железногорский и Льговский Вениамин, протоиерей Владимир Верига, протоиерей Богоявленского Елоховского собора Александр Агейкин и протодиакон Евгений Трофимов, клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков и почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин).
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более трех с половиной миллионов человек, 243 тысячи умерли.
В России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияИгумен Тихон (Барсуков)РоссияНовости - Религия и мировоззрениеМосковская духовная академияВладимирОбщество
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