В Киеве предприниматели протестуют из-за карантина

Участники акции протеста заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать из-за карантина. Они остановили свои машины в правительственном квартале, на автомобилях наклеены баннеры "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Сиди дома сам" и другие. Большая часть активистов в масках.

Есть примеры. Вирусолог оценил прогноз о второй волне коронавируса В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса. В эфире радио Sputnik свое мнение на этот счет высказал заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.