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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:26
https://ria.ru/20200506/1571021902.html
В Киеве предприниматели протестуют из-за карантина
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571022277_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_54ff9d720b847bc5a1fd5e922790a6b1.jpg
РИА Новости

В Киеве предприниматели протестуют из-за карантина

12:52 06.05.2020 (обновлено: 13:26 06.05.2020)
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© REUTERS / Gleb GaranichУчастники акции протеста с требованием государственной поддержки малого бизнеса и отмены карантина в Киеве
Участники акции протеста с требованием государственной поддержки малого бизнеса и отмены карантина в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса проводят акцию протеста в центре Киева с требованием разрешить им работать во время карантина, трансляцию ведут украинские телеканалы.
На прошлой неделе предприниматели также протестовали возле здания кабмина.
Участники акции протеста заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать из-за карантина. Они остановили свои машины в правительственном квартале, на автомобилях наклеены баннеры "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Сиди дома сам" и другие. Большая часть активистов в масках.
На месте дежурят правоохранители.
Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале в Киеве из-за запланированных акций.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом на Украине составляет 13 184, из них 327 летальных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВОЗКиевУкраинаВ мире
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