Разбирательство по делу экс-президента ЮАР Зумы перенесли на 23 июня

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Разбирательство по делу о мошенничестве и коррупции бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы перенесено на 23 июня, это позволит провести расследование его неявки в суд в феврале, исполнение ордера на арест также отложено, сообщает Национальное управление судебных преследований (NPA).
В прошлом октябре сообщалось, что Высший суд города Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал перенес процесс по делу Зумы на 2020 год. В суде стороны согласились с тем, что досудебное предварительное слушание назначено на 4 февраля, а само разбирательство должно начаться 13 апреля 2020 года. В феврале суд выдал ордер на арест Зумы, так как он не явился на заседание. Неявка обвиняемого в суд, согласно законодательству ЮАР, считается уголовным преступлением. Ордер на арест должен был вступить в силу 6 мая.
"Дело (Джейкоба) Зумы и компании Thales предварительно перенесено на 23 июня 2020 года", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в соцсетях.
Власти отметили, что одной из причин, по которой было отложено дальнейшее рассмотрение дела, стала необходимость провести расследование обстоятельств неявки Зумы в суд в феврале.
"Исполнение ордера на арест обвиняемого 1 (господина Зумы), выданного 4 февраля 2020 года, приостанавливается до 23 июня 2020 года", - постановили в ведомстве.
Вокруг Зумы в ходе его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой для него стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост - его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осело на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.
В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки - и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в трате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Наконец, оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательств и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.