Стив Карелл создает "Космические войска" в трейлере нового сериала

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали первый трейлер нового комедийного сериала "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли.

Генералу Марку Нэйрду (Карелл) поручают возглавить новый государственный проект: сформировать отряд солдат и отправить его на Луну, чтобы США могли господствовать в космосе. Но задача оказывается сложнее, чем думал главный герой. Ему как минимум придется постоянно сталкиваться с шутками коллег.