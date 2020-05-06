Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-06T20:39
https://ria.ru/20200506/1571021756.html
Стив Карелл создает "Космические войска" в трейлере нового сериала
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571021316_218:0:1084:487_1036x0_80_0_0_a75a0bd8d3c7c8965d9b293018bffcf9.jpg
РИА Новости

Стив Карелл создает "Космические войска" в трейлере нового сериала

20:39 06.05.2020
182
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали первый трейлер нового комедийного сериала "Космические войска" со Стивом Кареллом в главной роли.
Генералу Марку Нэйрду (Карелл) поручают возглавить новый государственный проект: сформировать отряд солдат и отправить его на Луну, чтобы США могли господствовать в космосе. Но задача оказывается сложнее, чем думал главный герой. Ему как минимум придется постоянно сталкиваться с шутками коллег.
Все это явная насмешка над президентом Дональдом Трампом, который в 2018 году поручил Пентагону сформировать отдельный род войск — Военно-космические силы, а в декабре прошлого официально объявил об этом.
Сценарий написал Стив Карелл вместе с шоураннером "Офиса" Грегом Дэниелсом. В сериале снялись: Джон Малкович, Диана Сильверс, Бен Шварц, Лиза Кудроу и другие.
Выход "Космических войск" состоится 29 мая на Netflix.
Кадр из фильма Ужастики
1 мая, 06:10Культура
СМИ узнали: по мотивам книг Р. Л. Стайна "Ужастики" снимут новый сериал
110000
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixДжон МалковичЛиза КудроуДональд ТрампСША
Рекомендуем
Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида
В США рассказали подробности предстоящего полета шаттла X-37B
Дмитрий Рогозин
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
Кейт Бланшетт на церемонии вручения ежегодной кинопремии Золотой глобус
СМИ: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
МИД встревожен информацией о попытке высадки наемников в Венесуэле
Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
В Кремле не стали комментировать сообщения о новом договоре по Луне
Сотрудники венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Венесуэла направит в Гаагу материалы о попытке вторжения в страну
Так в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
НАСА сэкономит на запуске первых модулей пилотируемой станции Gateway
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Лавров и Помпео обсудили сотрудничество по борьбе с коронавирусом
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео раскритиковал политику ЕС в отношении Китая из-за COVID-19
Антиправительственная акция в Варшаве
Главе польского минздрава пригрозили "повешением на фонаре" за карантин
LIVE: Цветочная Луна над Парижем: последнее суперлуние в 2020 году
"Цветочное" суперлуние в Париже. Прямая трансляция
Изображение инопланетного образования на поверхности Марса, напоминающее тирамису
Ученые обнаружили на Марсе следы существования древних рек
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
Лента новостейМолния