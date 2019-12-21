Трамп объявил о создании Космических войск США

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в рамках церемонии подписания военного бюджета.
"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется "Космические силы", — сказал Трамп на подписании, трансляцию церемонии вел телеканал Fox News.
Президент также сообщил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.
О том, что президент США Дональд Трамп официально объявит о создании Космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, ранее сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.
Сенат США во вторник одобрил проект американского оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. На прошлой неделе за документ уже проголосовала палата представителей и теперь дело за подписью президента.
Кроме того, что в бюджете предусмотрены меры по противодействию России и "Северному потоку— 2", а также шаги по созданию Космических сил, Пентагон начнет ряд и других важных программ по модернизации и продолжит разработку гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и технологий направленной энергии.
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