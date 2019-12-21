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2019-12-21T09:28+0300
https://ria.ru/20191221/1562669364.html
Трамп объявил о создании Космических войск США
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РИА Новости

Трамп объявил о создании Космических войск США

04:07 21.12.2019 (обновлено: 09:28 21.12.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в рамках церемонии подписания военного бюджета.
"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется "Космические силы", — сказал Трамп на подписании, трансляцию церемонии вел телеканал Fox News.
Президент также сообщил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.
О том, что президент США Дональд Трамп официально объявит о создании Космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, ранее сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.
Сенат США во вторник одобрил проект американского оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. На прошлой неделе за документ уже проголосовала палата представителей и теперь дело за подписью президента.
Кроме того, что в бюджете предусмотрены меры по противодействию России и "Северному потоку— 2", а также шаги по созданию Космических сил, Пентагон начнет ряд и других важных программ по модернизации и продолжит разработку гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и технологий направленной энергии.
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Марк ЭсперВооруженные силы СШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАВ мире
Популярные комментарии
О, очередная кормушка где можно будет распилить ещё пару-сотню миллиардов долларов :) Для понимания, сейчас США тратят на космос (гражданский и военный) в год более 40 миллиардов долларов! Для сравнения, Россия на всё тоже самое, тратит 2 миллиарда. На эти деньги разрабатывает и строит новые межконтинентальные ракеты, противоракеты, запускает спутники, людей в космос, поддерживает работы МКС, запускает космические обсерватории, работает над кучей дорогущих проектов, строит наземную инфраструктуру, новые заводы (например в этом году построили новый завод для плазменных двигателей, 80% рынка этих двигателей в мире — наши) и так далее. К слову, такой же как у нас бюджет в 2 миллиарда ещё имеет Япония. Удобно сравнивать эффективность программ разных стран и кто больше всех ворует.
21 декабря, 06:37
nnikolo.fedoseev
1301001
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