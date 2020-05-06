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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:52
https://ria.ru/20200506/1571021231.html
Пензенская область не планирует ужесточать ограничения из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/154795/61/1547956135_0:116:1500:960_1036x0_80_0_0_a8f8d561110e93337c1722d057191681.jpg
РИА Новости

Пензенская область не планирует ужесточать ограничения из-за COVID-19

12:43 06.05.2020 (обновлено: 17:52 06.05.2020)
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© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область готова к введению электронных пропусков, однако ужесточать ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пока не планируется, сообщил губернатор Иван Белозерцев.
Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. Всего в области с 17 марта по 6 мая лабораторно подтвержден 601 случай коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 199 человек.
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"Мне бы не хотелось вводить электронные пропуска на транспортные средства, хотя мы к этому готовы. Если ситуация будет ухудшаться, я буду вынужден это делать, как бы кто-то на меня не обижался, для меня важнее здоровье людей... По состоянию на сегодняшний день я не планирую ужесточать меры, если ситуация не будет ухудшаться", - сказал Белозерцев на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Instagram.
"В целом у нас удовлетворительный индекс самоизоляции, но в принципе очень большое количество транспортных средств на улице, немало людей все-таки появляется. Конечно, я недоволен этой ситуацией", - подчеркнул он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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