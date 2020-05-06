Пензенская область не планирует ужесточать ограничения из-за COVID-19

"Мне бы не хотелось вводить электронные пропуска на транспортные средства, хотя мы к этому готовы. Если ситуация будет ухудшаться, я буду вынужден это делать, как бы кто-то на меня не обижался, для меня важнее здоровье людей... По состоянию на сегодняшний день я не планирую ужесточать меры, если ситуация не будет ухудшаться", - сказал Белозерцев на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Instagram.