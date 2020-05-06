Суд продлил арест разыгравшего в метро Москвы "приступ COVID-19" пранкера

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд вынес постановление о продлении обвиняемому Джаборову меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 8 июля", - сказала пресс-секретарь.

Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне таганско-краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Были задержаны и сообщники гражданина Таджикистана Джаборова, безработные жители столицы, их отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли испугаться из-за его шутки. Тем не менее, обвинение в хулиганстве и арест он считает слишком суровыми мерами. Расценивать свои действия он попросил, как "глупую шутку".

Джаборов известен в сети, как ведущий YouTube-канала, на который подписаны 36 тысяч человек. В большинстве видео молодой человек разыгрывает посетителей торговых центров и проводит опросы.