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2020-05-06T12:43
https://ria.ru/20200506/1571021202.html
Суд продлил арест разыгравшего в метро Москвы "приступ COVID-19" пранкера
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РИА Новости

Суд продлил арест разыгравшего в метро Москвы "приступ COVID-19" пранкера

12:43 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд вынес постановление о продлении обвиняемому Джаборову меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 8 июля", - сказала пресс-секретарь.
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне таганско-краснопресненской линии метро упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Были задержаны и сообщники гражданина Таджикистана Джаборова, безработные жители столицы, их отпустили под подписку о невыезде.
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Ранее Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли испугаться из-за его шутки. Тем не менее, обвинение в хулиганстве и арест он считает слишком суровыми мерами. Расценивать свои действия он попросил, как "глупую шутку".
Джаборов известен в сети, как ведущий YouTube-канала, на который подписаны 36 тысяч человек. В большинстве видео молодой человек разыгрывает посетителей торговых центров и проводит опросы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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