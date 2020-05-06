Видеомост к 75-летию Победы с участием Председателя СФ В. Матвиенко

В Москве в мероприятии принимает участие Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО.К участию в видеомосте приглашены руководители и представители парламентов стран СНГ, государств Центральной и Восточной Европы, депутаты Европарламента, видные политические и общественные деятели.В преддверия 9 мая парламентарии государств постсоветского пространства и их коллеги из европейских стран вспомнят тех, кто победил фашизм, расскажут о восприятии событий Великой Отечественной, Второй Мировой войны в соответствующих странах, а также о том, как их соотечественники будут отмечать День Победы в этом году.