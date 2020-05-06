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2020-05-06T12:37
https://ria.ru/20200506/1571020960.html
Видеомост к 75-летию Победы с участием Председателя СФ В. Матвиенко
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РИА Новости

Видеомост к 75-летию Победы с участием Председателя СФ В. Матвиенко

12:37 06.05.2020
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7 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет парламентскую онлайн-конференцию высокого уровня, посвящённую 75-летию Великой Победы.
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В Москве в мероприятии принимает участие Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО.

К участию в видеомосте приглашены руководители и представители парламентов стран СНГ, государств Центральной и Восточной Европы, депутаты Европарламента, видные политические и общественные деятели.

В преддверия 9 мая парламентарии государств постсоветского пространства и их коллеги из европейских стран вспомнят тех, кто победил фашизм, расскажут о восприятии событий Великой Отечественной, Второй Мировой войны в соответствующих странах, а также о том, как их соотечественники будут отмечать День Победы в этом году.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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