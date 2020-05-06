Власти Пензенской области рассказали о заболевших COVID-19 медработниках

"На данный момент времени на лечении находятся 12 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На вчерашний день 16 было выписано и около 20 человек находятся под наблюдением. Заболеваемость среди медицинских работников есть, мы это не скрываем, лечим их. Тяжелых среди них нет", - сказал Никишин на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте губернатора в Instagram.