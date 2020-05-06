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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:53
https://ria.ru/20200506/1571019314.html
Власти Пензенской области рассказали о заболевших COVID-19 медработниках
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015722_0:137:3032:1843_1036x0_80_0_0_bb6ac2551a7917af6b66148676efb4db.jpg
РИА Новости

Власти Пензенской области рассказали о заболевших COVID-19 медработниках

12:17 06.05.2020 (обновлено: 17:53 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двенадцать медицинских работников в Пензенской области проходят лечение от коронавирусной инфекции, еще 16 уже выздоровели, сообщил в среду министр здравоохранения области Александр Никишин.
Всего в области с 17 марта по 6 мая лабораторно подтвержден 601 случай коронавируса. В области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 199 человек.
"На данный момент времени на лечении находятся 12 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На вчерашний день 16 было выписано и около 20 человек находятся под наблюдением. Заболеваемость среди медицинских работников есть, мы это не скрываем, лечим их. Тяжелых среди них нет", - сказал Никишин на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте губернатора в Instagram.
Он пояснил, что двое врачей были в состоянии средней степени тяжести, но по данным на утро среды их состояние стабилизировалось и оценивается как удовлетворительное.
Губернатор Иван Белозерцев отметил на пресс-конференции, что некоторые из переболевших коронавирусом врачей уже вновь вышли на работу. "Деваться некуда, лечить нужно больных", - сказал он.
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Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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6 апреля, 10:40
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