Жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 244 человека

За последние 24 часа в стране выявлено 685 новых случаев заражения, всего при помощи тестов ПЦР подтверждено 220325 случаев (второе место в мире после США). Число выздоровевших вновь превышает количество новых пациентов, были выписаны за последние сутки еще 2 516 человек, всего с начала эпидемии - 126 002.