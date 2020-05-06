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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:53
https://ria.ru/20200506/1571018849.html
Жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 244 человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570959440_0:384:2048:1536_1036x0_80_0_0_b10e674fdab66ab00c505b07ffb33174.jpg
РИА Новости

Жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 244 человека

12:10 06.05.2020 (обновлено: 17:53 06.05.2020)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаФлаги на балконах жилого дома в Мадриде
Флаги на балконах жилого дома в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Жертвами коронавируса за минувшие сутки в Испании стали 244 человека, до этого в течение трех дней подряд в стране регистрировалось менее 200 летальных исходов сообщает министерство здравоохранения.
Всего с начала эпидемии умерли 25 857, Испания занимает по количеству жертв четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии.
За последние 24 часа в стране выявлено 685 новых случаев заражения, всего при помощи тестов ПЦР подтверждено 220325 случаев (второе место в мире после США). Число выздоровевших вновь превышает количество новых пациентов, были выписаны за последние сутки еще 2 516 человек, всего с начала эпидемии - 126 002.
Таким образом, число активных случаев в Испании составляет 68,5 тысячи.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Днем ранее жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 185 человек, было выявлено 867 новых случаев заражения с помощью тестов ПЦР.
В среду испанский конгресс депутатов рассматривает предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 23 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИспанияВ мире
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