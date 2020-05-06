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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:07
https://ria.ru/20200506/1571018694.html
Пензенские медики рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569488157_0:267:2223:1517_1036x0_80_0_0_abc4b1004bf02cd527c1c9b7ffae64b4.jpg
РИА Новости

Пензенские медики рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

12:07 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКойко-место для больных с коронавирусной инфекцией
Койко-место для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Койко-место для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Ежедневно в стационары Пензенской области поступает по 12-15 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду министр здравоохранения области Александр Никишин.
Всего в области с 17 марта по 6 мая лабораторно подтвержден 601 случай коронавируса. Скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 199 человек.
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"Количество пациентов, которые ежедневно госпитализируются в стационары непосредственно с подтвержденным COVID, они стабильны, уже стабильны на протяжении 7-10 дней, это 12-15 человек", - сказал Никишин на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте губернатора в Instagram.
"Сейчас появляется некоторый опыт в организации медицинской помощи, в лечении данного контингента пациентов. Мы видим, что ряд пациентов в легкой степени ковидовской инфекции мы можем уже лечить на дому, в дневных стационарах под непосредственным наблюдением врачей-инфекционистов. На данный момент у нас уже около 50 человек находятся (на таком лечении)... Это помогает нам разгружать стационары и психологически очень благоприятно воздействует на людей, которые находятся в данных условиях", - добавил он.
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Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевЗдоровье - ОбществоПензенская область
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