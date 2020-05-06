Пензенские медики рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

"Количество пациентов, которые ежедневно госпитализируются в стационары непосредственно с подтвержденным COVID, они стабильны, уже стабильны на протяжении 7-10 дней, это 12-15 человек", - сказал Никишин на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте губернатора в Instagram.

"Сейчас появляется некоторый опыт в организации медицинской помощи, в лечении данного контингента пациентов. Мы видим, что ряд пациентов в легкой степени ковидовской инфекции мы можем уже лечить на дому, в дневных стационарах под непосредственным наблюдением врачей-инфекционистов. На данный момент у нас уже около 50 человек находятся (на таком лечении)... Это помогает нам разгружать стационары и психологически очень благоприятно воздействует на людей, которые находятся в данных условиях", - добавил он.