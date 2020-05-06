Пензенские медики рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Ежедневно в стационары Пензенской области поступает по 12-15 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду министр здравоохранения области Александр Никишин.
Всего в области с 17 марта по 6 мая лабораторно подтвержден 601 случай коронавируса. Скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 199 человек.
"Количество пациентов, которые ежедневно госпитализируются в стационары непосредственно с подтвержденным COVID, они стабильны, уже стабильны на протяжении 7-10 дней, это 12-15 человек", - сказал Никишин на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте губернатора в Instagram.
"Сейчас появляется некоторый опыт в организации медицинской помощи, в лечении данного контингента пациентов. Мы видим, что ряд пациентов в легкой степени ковидовской инфекции мы можем уже лечить на дому, в дневных стационарах под непосредственным наблюдением врачей-инфекционистов. На данный момент у нас уже около 50 человек находятся (на таком лечении)... Это помогает нам разгружать стационары и психологически очень благоприятно воздействует на людей, которые находятся в данных условиях", - добавил он.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.