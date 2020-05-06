В Пензенской области число случаев пневмонии выросло вдвое

САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число ежедневно регистрируемых случаев пневмонии в Пензенской области за неделю увеличилось более чем в два раза - до 150-160, сообщил в среду министр здравоохранения региона Александр Никишин.
"(Ситуация) стабилизировалась на высоких цифрах, на очень высоких цифрах. Мы понимаем, что это накладывает определенное напряжение на работу лечебных учреждений, которых все больше и больше задействовано в оказании медицинской помощи. Если, например, неделю назад количество регистрируемых пневмоний, которые поступают в стационар, было 60-70, то сейчас это 150-160. Эта цифра стабилизировалась", - сказал Никишин на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте губернатора в Instagram.
"Понятно, что не у всех подтверждаются "ковидские" пневмонии, часть - сезонные пневмонии, которые были и раньше, есть они и сейчас. Меньше половины (выявляемых) пневмоний - это "ковидские" пневмонии, (они в основном) протекают в средней, легкой степени тяжести", - добавил он.
Губернатор Иван Белозерцев отметил на пресс-конференции, что, несмотря на теплую погоду, ситуация с пневмониями не улучшается. "На улице солнышко, мы полагаем, что должно быть меньше пневмоний, а пневмоний меньше не становится. Больницы переполнены. У меня чувство тревоги", - сказал он.
Всего в области с 17 марта по 6 мая лабораторно подтвержден 601 случай коронавируса. Скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 199 человек. Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
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