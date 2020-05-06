В Пензенской области число случаев пневмонии выросло вдвое

"(Ситуация) стабилизировалась на высоких цифрах, на очень высоких цифрах. Мы понимаем, что это накладывает определенное напряжение на работу лечебных учреждений, которых все больше и больше задействовано в оказании медицинской помощи. Если, например, неделю назад количество регистрируемых пневмоний, которые поступают в стационар, было 60-70, то сейчас это 150-160. Эта цифра стабилизировалась", - сказал Никишин на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте губернатора в Instagram.