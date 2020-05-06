В Марий Эл число заразившихся коронавирусом достигло 783

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у 33 жителей Марий Эл, общее количество заболевших составляет 783 человека, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 750 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека умерли.
"Официальная информация по Республике Марий Эл на 6 мая 2020: 33 новых случая заболевания, 14 человек выписаны в связи с выздоровлением. Итого 783 заболевших, 458 человек выписаны", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 255 человек. Из них с пневмонией – 226, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 92. "В тяжелом состоянии 91 пациент, в состоянии средней степени тяжести – 137, легкой степени тяжести – 27. Три пациента на искусственной вентиляции легких, 130 нуждаются в кислородной поддержке", - сообщает минздрав Марий Эл.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.