В Марий Эл число заразившихся коронавирусом достигло 783

"Официальная информация по Республике Марий Эл на 6 мая 2020: 33 новых случая заболевания, 14 человек выписаны в связи с выздоровлением. Итого 783 заболевших, 458 человек выписаны", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 255 человек. Из них с пневмонией – 226, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 92. "В тяжелом состоянии 91 пациент, в состоянии средней степени тяжести – 137, легкой степени тяжести – 27. Три пациента на искусственной вентиляции легких, 130 нуждаются в кислородной поддержке", - сообщает минздрав Марий Эл.