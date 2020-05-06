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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:02
https://ria.ru/20200506/1571018275.html
В Марий Эл число заразившихся коронавирусом достигло 783
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Марий Эл число заразившихся коронавирусом достигло 783

12:02 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у 33 жителей Марий Эл, общее количество заболевших составляет 783 человека, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 750 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека умерли.
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"Официальная информация по Республике Марий Эл на 6 мая 2020: 33 новых случая заболевания, 14 человек выписаны в связи с выздоровлением. Итого 783 заболевших, 458 человек выписаны", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 255 человек. Из них с пневмонией – 226, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 92. "В тяжелом состоянии 91 пациент, в состоянии средней степени тяжести – 137, легкой степени тяжести – 27. Три пациента на искусственной вентиляции легких, 130 нуждаются в кислородной поддержке", - сообщает минздрав Марий Эл.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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