Эксперт ВОЗ дал советы по выходу из самоизоляции

ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. При выходе из самоизоляции и послаблении ограничительных мер люди не должны забывать, что пандемия COVID-19 еще не закончилась и необходимо внимательно следить за своим здоровьем, рассказал в интервью РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения ( При выходе из самоизоляции и послаблении ограничительных мер люди не должны забывать, что пандемия COVID-19 еще не закончилась и необходимо внимательно следить за своим здоровьем, рассказал в интервью РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

Эксперт сравнил завершение периода самоизоляции со стрессовыми ситуациями, когда у человека меняется привычный уклад жизни – переезд, смена работы, уход в отпуск. В этих случаях важно очень внимательно относиться к своем здоровью и при необходимости обращаться за помощью.

"В то же время очень важно при плавном переходе избежать ситуаций, когда любое послабление воспринимается как возможность резко значительно компенсировать все то, чего недоставало в период самоизоляции", - сказал Позняк. По его словам, важно соизмерять сохраняющиеся опасности, соблюдать физическое дистанцирование, ограничивать социальные контакты.

"И все это должно происходить постепенно, с учетом эпидемиологической обстановки и имеющимися возможностями. В некоторых странах этот переход осуществляется с уменьшением рабочей недели, с расширением применения работы из дому. Есть целый ряд возможностей для того, чтобы этот переход облегчить. Отследить результаты такого послабления можно только через 10-14 дней. Поэтому необходима хорошая система мониторинга", - добавил он.

Эксперт ВОЗ подчеркнул, что все меры по смягчению ограничений должны вводиться постепенно, с отслеживанием результатов и соответствующим информированием населения, чтобы избежать либо неоправданно рискованного поведения людей, либо неоправданного продолжения самоизоляции.