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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:12
https://ria.ru/20200506/1571018035.html
Эксперт ВОЗ дал советы по выходу из самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

Эксперт ВОЗ дал советы по выходу из самоизоляции

11:55 06.05.2020 (обновлено: 12:12 06.05.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. При выходе из самоизоляции и послаблении ограничительных мер люди не должны забывать, что пандемия COVID-19 еще не закончилась и необходимо внимательно следить за своим здоровьем, рассказал в интервью РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
Эксперт сравнил завершение периода самоизоляции со стрессовыми ситуациями, когда у человека меняется привычный уклад жизни – переезд, смена работы, уход в отпуск. В этих случаях важно очень внимательно относиться к своем здоровью и при необходимости обращаться за помощью.
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"В то же время очень важно при плавном переходе избежать ситуаций, когда любое послабление воспринимается как возможность резко значительно компенсировать все то, чего недоставало в период самоизоляции", - сказал Позняк. По его словам, важно соизмерять сохраняющиеся опасности, соблюдать физическое дистанцирование, ограничивать социальные контакты.
"И все это должно происходить постепенно, с учетом эпидемиологической обстановки и имеющимися возможностями. В некоторых странах этот переход осуществляется с уменьшением рабочей недели, с расширением применения работы из дому. Есть целый ряд возможностей для того, чтобы этот переход облегчить. Отследить результаты такого послабления можно только через 10-14 дней. Поэтому необходима хорошая система мониторинга", - добавил он.
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Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляцииЗа время связанных с пандемией ограничений физическая форма большинства людей заметно "просела". Как подготовить организм к восстановлению нагрузок, рассказала радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова.
Эксперт ВОЗ подчеркнул, что все меры по смягчению ограничений должны вводиться постепенно, с отслеживанием результатов и соответствующим информированием населения, чтобы избежать либо неоправданно рискованного поведения людей, либо неоправданного продолжения самоизоляции.
Читайте полный текст интервью Владимира Позняка >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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