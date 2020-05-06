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Эксперт ВОЗ: врачи больше подвержены депрессии и тревоге из-за COVID-19
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РИА Новости

Эксперт ВОЗ: врачи больше подвержены депрессии и тревоге из-за COVID-19

12:00 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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О том, как не сойти с ума в период пандемии, стоит ли беспокоится об упущенных возможностях выучить новый язык или освоить кулинарный шедевр во время самоизоляции, появится ли в мире больше игроманов, усилятся ли наши вредные привычки и как правильно вернуться в социум после нескольких месяцев карантина, в интервью РИА Новости рассказал специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
— Эпидемия COVID-19 длится уже пятый месяц. Существуют ли сегодня исследования по поводу того, как вирус и изоляция влияет на психическое состояние людей?
— Да, действительно, уже есть исследования. Часть этих исследований была сделана в Китае. Это первая страна, которая прошла все этапы эпидемии. Эти исследования касаются не только психического здоровья всего населения, но и психического здоровья работников здравоохранения, которые выступают на первом плане борьбы с коронавирусной инфекцией.
Исследования показывают, что от 35 до 60% населения испытывают вполне ожидаемые реакции тревоги, страха, переживания стресса, которые связаны не только с самой коронавирусной инфекцией, но и со всеми ограничительными мерами, предпринимаемыми для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Среди сотрудников здравоохранения, особенно тех, кто в трудных условиях длительное время работает с инфицированными больными, в том числе тяжелыми больными, также в ряде исследований показана высокая распространенность депрессии, симптомов тревоги и нарушения сна.
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Безусловно, это имеет большое значение для всех мер, которые принимаются странами для борьбы с COVID-19. Психическое здоровье населения и психическое здоровье работников здравоохранения, без сомнения, являются очень важными компонентами борьбы с коронавирусной инфекцией.
— Есть ли какие-то особые рекомендации для тех, кто находится на передовой борьбы с COVID-19? Для врачей и журналистов, которые постоянно пишут новости про вирус. Как избежать посттравматического стресса и психологических расстройств тем, кто сталкивается с новостями про вирус каждый день?
— Основная рекомендация заключается в том, чтобы не погружаться полностью в ту информацию, которая вызывает тревогу, страх и опасение. Ведь в ситуации, которую мы все переживаем сейчас, есть и положительные моменты, связанные с излечением, с предотвращением новых случаев инфекций, с излечением тяжелых больных. То есть это та информация, которая несет положительный заряд и оптимизм.
Что касается рекомендации насчет информации, то, как вы прекрасно знаете, все люди должны быть полностью информированы. Но желательно избегать информации, которая явно вызывает у данного человека состояние тревоги и страха. И для этого рекомендуется получать проверенную информацию о ситуации из источников национальных органов здравоохранения, которые рекомендуют делать это один или два раза в день. Это необходимо для того, чтобы быть информированным и в то же время не быть постоянно погруженным в ситуацию. Что касается врачей и журналистов, то, естественно, вся их жизнь сейчас сконцентрирована на борьбе с инфекцией. Но здесь каких-то специфических рецептов быть не может. Это те же рекомендации, которые содержатся в рекомендациях ВОЗ и применимы к любой экстремальной ситуации.
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По мере возможности необходимо сохранять режим, в котором есть место и работе, и отдыху, когда нужно вспомнить про свои любимые занятия, те, которые вызывают расслабление и приносят удовольствие. Это физические упражнения, регулярное употребление пищи и здоровое питание, сведение к минимуму употребления алкоголя и вообще прекращение употребления алкоголя. И ни в коем случае нельзя использовать алкоголь или другие вещества в качестве стратегии борьбы со стрессом.
Это разумная помощь другим людям, что чрезвычайно важно. Альтруистическая деятельность доказано помогает справляться со стрессом. Это разумное использование видеоматериалов, видеоигр с тем, чтобы сохранять разумный баланс между просмотром видео или игрой в видеоигры и общением с другими людьми. И, что очень важно для психического здоровья, по возможности сохранение всех социальных контактов с помощью современных телекоммуникационных возможностей. Причем такие контакты важно основывать на обычных, не связанных с COVID-инфекцией ситуациях. Говорить о том, что составляет основу нашей жизни вне пандемии.
— Есть ли какие-нибудь рекомендации для государств по помощи врачам? К примеру, создание бесплатной телефонной консультации по вопросам психического здоровья?
— Был сделан целый ряд рекомендаций по вопросам психического здоровья. Есть целый ряд пособий, которые были предложены Всемирной организацией здравоохранения. Одно из таких пособий было выпущено штаб-квартирой ВОЗ недавно. Это руководство по тому, как справляться со стрессом. Это очень простые навыки, которые основаны на принципах когнитивно-поведенческой терапии, которые прошли проверку в целом ряде стран перед публикацией. И там есть целый ряд рекомендаций о том, как любому человеку поддерживать психическое здоровье, предупредить развитие тревоги и нарушения сна в периоды стресса.
В любом случае, психическое здоровье сотрудников здравоохранения должно быть очень важным компонентом всеобщего ответа на ситуацию. И это предполагает, при необходимости, и консультацию специалистов, и своевременное выявление тех состояний, которые требуют отдыха. Это те случаи, когда конкретная реализация этих рекомендаций зависит исключительно от местных органов здравоохранения, от руководства больниц и поликлиник, от организации работы на местах.
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— Насколько велико значение качественного сна для укрепления иммунитета и борьбы с новым коронавирусом?
— Вы совершенно правы. К примеру, исследование, которое было проведено в Китае, показывает, что примерно треть сотрудников здравоохранения испытывали нарушения сна во время борьбы с эпидемией. Однако нарушение сна также является очень частым признаком любого другого психического расстройства, либо временного состояния стресса. Безусловно, хороший сон в значительной степени определяет нашу устойчивость к долговременным нагрузкам. Поэтому хорошему сну необходимо уделять много внимания.
Есть множество рекомендаций в отношении нормализации сна в данной ситуации. Это и сохранение, насколько возможно, рутинного распорядка сна и бодрствования. Это избежание высокостимулирующих занятий, таких как просмотр боевиков или употребление алкоголя перед сном.
Особо хотелось бы отметить, что использование транквилизаторов или снотворных средств должно быть только при назначении врача.
То есть самим лучше не пить успокоительное на ночь?
— В некоторых случаях это оправданно, но, опять же, только после консультации врача.
Есть множество растительных препаратов, например, теплое молоко с медом, чаи на травах. Так что существует множество возможностей успокоиться и без фармакологических препаратов. Однако, я хотел бы еще раз сказать, что в некоторых случаях они могут быть необходимыми для лечения или сохранения психического здоровья. Но употреблять такие препараты можно только по назначению врача.
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— Вы упомянули компьютерные и видеоигры. В прошлом году игромания была введена в новый список официальных заболеваний, который будет введен с 2021 года. Насколько ВОЗ опасаются роста зависимых людей, людей с игроманией после пандемии, и есть ли какие-то рекомендации, как этого можно избежать?
— Действительно, игровое расстройство включено в международную классификацию болезней 2021 года. И уже есть данные, которые говорят о том, что загрузка видео игр на многих платформах выросла в разы, или по меньшей мере на 30-40%. Рост наблюдается неизменно и везде. Действительно, видеоигры сейчас, во время самоизоляции и социальных ограничений, являются наиболее популярной формой времяпрепровождения. Так что этот рост весьма ожидаем.
Мы можем лишь предполагать, что увеличение игровой активности, то есть времени, которое люди, особенно молодые люди, дети и подростки, отводят таким играм, может приводить к увеличению распространенности болезненных состояний. Но это лишь предположение. Никаких данных, которые бы были доступны, и которые бы подтверждали это предположение, пока нет.
И речь идет не только об игровой зависимости, речь идет о балансе между сидячим образом жизни, который сопряжен с компьютерными играми, и физической активностью. Речь идет о диете, о правильных режимах питания, сна и бодрствования. Это все те моменты, которые нарушаются при интенсивной видеоигровой активности.
Предупредительные профилактические меры являются обычными. Увеличение времени перед компьютером или телевизором не должно быть очень значительным и не должно быть в ущерб очень важной в условиях самоизоляции деятельности – физической активности, соблюдения определенного режима дня, правильного питания. И родители должны, прежде всего, обращать внимание на те ситуации, когда время, проведенное за видеоиграми, становится заметно больше обычного, и начинает уже влиять на ожидаемые роли и функции у ребенка или подростка, такие как общение с членами семьи, выполнение своих обязанностей, учеба. Все эти моменты являются чрезвычайно важным.
То есть это ожидаемо, это нормально, но это должно быть под контролем. И разумный баланс должен соблюдаться.
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— А как быть с играми, которые предполагают какую-то физическую активность? Ведь очень много всяких игр, где необходимо танцевать, двигаться.
— Без сомнения, эти игры являются предпочтительными. Но, к сожалению, наиболее популярные игры другие. С одной стороны, видеоигры могут иметь положительное значение в этой ситуации, но с другой стороны, если посмотреть, какими основными играми особенно увлечены молодые люди, то, как правило, это не те игры, которые сопряжены с физической активностью.
— Ведутся ли сейчас исследования по поводу того, насколько негативно влияет и усугубляет ли вредные привычки, в том числе игроманию, ситуация с самоизоляцией?
— Да, эти исследования начались. Я уже упоминал, что есть целый ряд исследований, проведенных в Китае, в Иране и европейских странах. Первые результаты уже поступают. Но, конечно, ВОЗ также планирует целый ряд исследований, и некоторые исследования уже начались, с использованием имеющихся в арсенале ВОЗ платформ для сбора информации.
Это чрезвычайно важный компонент, но, в то же время, все цели, все основные средства направлены на предотвращение дальнейшего развития пандемии, на ограничение случаев распространения инфекции. И наша организация постоянно подчеркивает, что должна также продолжаться и неотложная помощь для других, абсолютно критичных для здоровья людей состояний, таких как рак, острые сердечно-сосудистые заболевания.
Поэтому сейчас, когда уже наметился выход из эпидемии во многих странах, создается больше возможностей для хорошо спланированных исследований. И я уверен, что довольно быстро мы получим результаты, которые смогут стать доказательной базой для будущих рекомендаций.
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— Как скоро это может произойти?
— Это зависит от того, какие будут исследования. Например, некоторые исследования, которые проводятся с использованием интернета, проводятся очень быстро, и их результаты уже известны. А вот общенациональные исследования, которые нужны для определения факторов риска, требуют больше времени. Это, как правило, полноценная информация о том, что происходит у населения с поведением. Я думаю, для получения результатов по таким исследованиям потребуется по крайней мере 5-6 месяцев от начала работы. Я думаю, что через несколько месяцев можно ожидать какие-то первые результаты из каких-то отдельных городов или стран.
— Но вы говорили, что уже есть какие-то предварительные результаты. Известно ли все же, насколько усугубляются вредные привычки в период изоляции? К примеру, употребление алкоголя, табака, других веществ.
— Есть исследования, результаты о продажах. И явно наблюдается увеличение продажи алкоголя через интернет. Практически повсеместно наблюдалось увеличение закупок алкоголя в период введения ограничений. Исследование, проведенное в Канаде, например, говорит о том, что больше половины людей в период социальных ограничений не изменило уровень употребления алкоголя. Однако в определенных возрастных группах до 20% начали употреблять больше, хотя около 12% уменьшили потребление алкоголя.
Рекомендация ВОЗ заключается в том, что если человек употребляет алкоголь, то необходимо свести это к минимуму. А если человек никогда не употреблял алкоголь, то и не начинать его употреблять.
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— Давайте обсудим вопрос психосоматики и ипохондрии. Есть ли какие-то рекомендации для здоровых людей, которые начинают у себя находить какие-либо ложные симптомы, допустим, кашель, и тут же начинают искать подтверждение своего заражения? Плюс в некоторых странах, где сейчас снимают ограничения и можно более-менее свободно ходить, люди говорят, что им боязно выходить на улицу, потому что есть опасения, что они тут же подхватят вирус.
— Такие опасения вполне понятны и оправданы в этой ситуации. Люди обеспокоены возможностью инфицирования и тяжелых исходов. Но, если говорить о психосоматике, то, несомненно, в период стресса и повышенной тревоги могут усиливаться такие проявления как сердцебиение, нарушение сна, повышение артериального давления, чрезмерная настороженность своим собственным состоянием здоровья или чрезвычайная обеспокоенность возможностью заражения. Но здесь давать какие-то конкретные рекомендации трудно.
Если говорить о том, как можно это предупреждать на уровне населения, то мне кажется очень важная роль здесь как раз отводится вам, журналистам, и тому, как информация сообщается населению. Насколько эта информация отражает реальную ситуацию и в то же время предупреждает какие-то неоправданные, необоснованные страхи и опасения.
Я хотел бы снова отослать к информации для населения, которая представлена на сайте ВОЗ. Она касается разных аспектов поведения — и употребления табака, и питания.
— Как психологически себе помочь в условиях стресса, когда боишься не успеть воспользоваться всеми возможностями, которые предоставил людям карантин? Как бороться с опасением ничего не успеть?
— Вы знаете, хотя это может быть более выражено во время пандемии, но, в общем-то, это черта, которая в значительной степени характеризует современного человека. Действительно, ситуация, когда сейчас все часто дома, когда закрыты детские сады и школы во многих странах, родители испытывают двойную нагрузку — семейные обязанности, профессиональные, плюс чувство, что можно что-то упустить, упустить возможности. Но, мне кажется, что здесь вопрос в приоритетах. Это индивидуальный выбор. И каждый человек должен в этой ситуации совершенно четко отдавать приоритеты здоровью — своему собственному, своих членов семьи, общины и населения, и принимать все те меры, которые рекомендуются правительствами и системами здравоохранения.
Вообще говоря, это тот вопрос, который характеризует современную жизнь. Но сейчас это та ситуация, когда все должны отдавать приоритет здоровью. Не только своему собственному, но и здоровью окружающих людей. Сейчас все объединены в борьбе с коронавирусной эпидемией, и это самое главное.
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— С 12 мая в России, как ожидается, могут начаться послабления в режиме самоизоляции. Как людям, с психологической точки зрения, правильнее вернуться из состояния самоизоляции к нормальному существованию в социуме? Как подготовить себя к моменту выхода в социум обратно?
— Мне кажется, что касается отдельного человека, то этот процесс не будет значительно отличаться от других изменений, которые составляют нормальный компонент нашей жизни. Переезд, уход в отпуск, смена работы — все это ситуации, когда меняется уклад жизни в какой-то степени. И важно в этом случае быть внимательным к тому, что с вами происходит, быть внимательными к своему собственному здоровью. Если есть необходимость, то надо обращаться за помощью. В то же время процесс перехода должен быть осторожным. Это касается и систем здравоохранения, и отдельных людей.
Нужно соизмерять сохраняющиеся опасности, соблюдать физическое дистанцирование, ограничивать социальные контакты. И все это должно происходить постепенно, с учетом эпидемиологической обстановки и имеющимися возможностями. В некоторых странах этот переход осуществляется с уменьшением рабочей недели, с расширением применения работы из дома. Есть целый ряд возможностей для того, чтобы этот переход облегчить.
В то же время очень важно при плавном переходе избежать ситуаций, когда любое послабление воспринимается как возможность резко значительно компенсировать все то, чего недоставало в период самоизоляции. Этого необходимо всячески избегать.
Отследить результаты такого послабления можно только через 10-14 дней. Поэтому необходима хорошая система мониторинга. Особенно мониторинг ситуации важен в учреждениях длительного пребывания людей, что сопряжено с высоким риском коронавирусной инфекции, таких как дома престарелых, интернаты, психиатрические лечебницы. И все эти меры должны вводиться постепенно, с отслеживанием результатов и соответствующим информированием населения, чтобы избежать либо неоправданно рискованного поведения людей, либо неоправданного продолжения самоизоляции.
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— То есть, в целом, людям нужно всегда помнить, что даже при послаблениях пандемия пока никуда не делась.
— Это так. И чрезвычайно важно регулярно следить за той информацией, которая доступна, о ситуации в городе, в районе и стране. И соизмерять свои индивидуальные желания и возможности с интересами других людей.
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