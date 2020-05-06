Эксперт ВОЗ: врачи больше подвержены депрессии и тревоге из-за COVID-19

О том, как не сойти с ума в период пандемии, стоит ли беспокоится об упущенных возможностях выучить новый язык или освоить кулинарный шедевр во время самоизоляции, появится ли в мире больше игроманов, усилятся ли наши вредные привычки и как правильно вернуться в социум после нескольких месяцев карантина, в интервью РИА Новости рассказал специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк

— Эпидемия COVID-19 длится уже пятый месяц. Существуют ли сегодня исследования по поводу того, как вирус и изоляция влияет на психическое состояние людей?

— Да, действительно, уже есть исследования. Часть этих исследований была сделана в Китае. Это первая страна, которая прошла все этапы эпидемии. Эти исследования касаются не только психического здоровья всего населения, но и психического здоровья работников здравоохранения, которые выступают на первом плане борьбы с коронавирусной инфекцией

Исследования показывают, что от 35 до 60% населения испытывают вполне ожидаемые реакции тревоги, страха, переживания стресса, которые связаны не только с самой коронавирусной инфекцией , но и со всеми ограничительными мерами, предпринимаемыми для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Среди сотрудников здравоохранения, особенно тех, кто в трудных условиях длительное время работает с инфицированными больными, в том числе тяжелыми больными, также в ряде исследований показана высокая распространенность депрессии, симптомов тревоги и нарушения сна.

Безусловно, это имеет большое значение для всех мер, которые принимаются странами для борьбы с COVID-19. Психическое здоровье населения и психическое здоровье работников здравоохранения, без сомнения, являются очень важными компонентами борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Есть ли какие-то особые рекомендации для тех, кто находится на передовой борьбы с COVID-19? Для врачей и журналистов, которые постоянно пишут новости про вирус. Как избежать посттравматического стресса и психологических расстройств тем, кто сталкивается с новостями про вирус каждый день?

— Основная рекомендация заключается в том, чтобы не погружаться полностью в ту информацию, которая вызывает тревогу, страх и опасение. Ведь в ситуации, которую мы все переживаем сейчас, есть и положительные моменты, связанные с излечением, с предотвращением новых случаев инфекций, с излечением тяжелых больных. То есть это та информация, которая несет положительный заряд и оптимизм.

Что касается рекомендации насчет информации, то, как вы прекрасно знаете, все люди должны быть полностью информированы. Но желательно избегать информации, которая явно вызывает у данного человека состояние тревоги и страха. И для этого рекомендуется получать проверенную информацию о ситуации из источников национальных органов здравоохранения, которые рекомендуют делать это один или два раза в день. Это необходимо для того, чтобы быть информированным и в то же время не быть постоянно погруженным в ситуацию. Что касается врачей и журналистов, то, естественно, вся их жизнь сейчас сконцентрирована на борьбе с инфекцией. Но здесь каких-то специфических рецептов быть не может. Это те же рекомендации, которые содержатся в рекомендациях ВОЗ и применимы к любой экстремальной ситуации.

По мере возможности необходимо сохранять режим, в котором есть место и работе, и отдыху, когда нужно вспомнить про свои любимые занятия, те, которые вызывают расслабление и приносят удовольствие. Это физические упражнения, регулярное употребление пищи и здоровое питание, сведение к минимуму употребления алкоголя и вообще прекращение употребления алкоголя. И ни в коем случае нельзя использовать алкоголь или другие вещества в качестве стратегии борьбы со стрессом.

Это разумная помощь другим людям, что чрезвычайно важно. Альтруистическая деятельность доказано помогает справляться со стрессом. Это разумное использование видеоматериалов, видеоигр с тем, чтобы сохранять разумный баланс между просмотром видео или игрой в видеоигры и общением с другими людьми. И, что очень важно для психического здоровья, по возможности сохранение всех социальных контактов с помощью современных телекоммуникационных возможностей. Причем такие контакты важно основывать на обычных, не связанных с COVID-инфекцией ситуациях. Говорить о том, что составляет основу нашей жизни вне пандемии.

— Есть ли какие-нибудь рекомендации для государств по помощи врачам? К примеру, создание бесплатной телефонной консультации по вопросам психического здоровья?

— Был сделан целый ряд рекомендаций по вопросам психического здоровья. Есть целый ряд пособий, которые были предложены Всемирной организацией здравоохранения. Одно из таких пособий было выпущено штаб-квартирой ВОЗ недавно. Это руководство по тому, как справляться со стрессом. Это очень простые навыки, которые основаны на принципах когнитивно-поведенческой терапии, которые прошли проверку в целом ряде стран перед публикацией. И там есть целый ряд рекомендаций о том, как любому человеку поддерживать психическое здоровье, предупредить развитие тревоги и нарушения сна в периоды стресса.

В любом случае, психическое здоровье сотрудников здравоохранения должно быть очень важным компонентом всеобщего ответа на ситуацию. И это предполагает, при необходимости, и консультацию специалистов, и своевременное выявление тех состояний, которые требуют отдыха. Это те случаи, когда конкретная реализация этих рекомендаций зависит исключительно от местных органов здравоохранения, от руководства больниц и поликлиник, от организации работы на местах.

— Насколько велико значение качественного сна для укрепления иммунитета и борьбы с новым коронавирусом?

— Вы совершенно правы. К примеру, исследование, которое было проведено в Китае, показывает, что примерно треть сотрудников здравоохранения испытывали нарушения сна во время борьбы с эпидемией. Однако нарушение сна также является очень частым признаком любого другого психического расстройства, либо временного состояния стресса. Безусловно, хороший сон в значительной степени определяет нашу устойчивость к долговременным нагрузкам. Поэтому хорошему сну необходимо уделять много внимания.

Есть множество рекомендаций в отношении нормализации сна в данной ситуации. Это и сохранение, насколько возможно, рутинного распорядка сна и бодрствования. Это избежание высокостимулирующих занятий, таких как просмотр боевиков или употребление алкоголя перед сном.

Особо хотелось бы отметить, что использование транквилизаторов или снотворных средств должно быть только при назначении врача.

— То есть самим лучше не пить успокоительное на ночь?

— В некоторых случаях это оправданно, но, опять же, только после консультации врача.

Есть множество растительных препаратов, например, теплое молоко с медом, чаи на травах. Так что существует множество возможностей успокоиться и без фармакологических препаратов. Однако, я хотел бы еще раз сказать, что в некоторых случаях они могут быть необходимыми для лечения или сохранения психического здоровья. Но употреблять такие препараты можно только по назначению врача.

— Вы упомянули компьютерные и видеоигры. В прошлом году игромания была введена в новый список официальных заболеваний, который будет введен с 2021 года. Насколько ВОЗ опасаются роста зависимых людей, людей с игроманией после пандемии, и есть ли какие-то рекомендации, как этого можно избежать?

— Действительно, игровое расстройство включено в международную классификацию болезней 2021 года. И уже есть данные, которые говорят о том, что загрузка видео игр на многих платформах выросла в разы, или по меньшей мере на 30-40%. Рост наблюдается неизменно и везде. Действительно, видеоигры сейчас, во время самоизоляции и социальных ограничений, являются наиболее популярной формой времяпрепровождения. Так что этот рост весьма ожидаем.

Мы можем лишь предполагать, что увеличение игровой активности, то есть времени, которое люди, особенно молодые люди, дети и подростки, отводят таким играм, может приводить к увеличению распространенности болезненных состояний. Но это лишь предположение. Никаких данных, которые бы были доступны, и которые бы подтверждали это предположение, пока нет.

И речь идет не только об игровой зависимости, речь идет о балансе между сидячим образом жизни, который сопряжен с компьютерными играми, и физической активностью. Речь идет о диете, о правильных режимах питания, сна и бодрствования. Это все те моменты, которые нарушаются при интенсивной видеоигровой активности.

Предупредительные профилактические меры являются обычными. Увеличение времени перед компьютером или телевизором не должно быть очень значительным и не должно быть в ущерб очень важной в условиях самоизоляции деятельности – физической активности, соблюдения определенного режима дня, правильного питания. И родители должны, прежде всего, обращать внимание на те ситуации, когда время, проведенное за видеоиграми, становится заметно больше обычного, и начинает уже влиять на ожидаемые роли и функции у ребенка или подростка, такие как общение с членами семьи, выполнение своих обязанностей, учеба. Все эти моменты являются чрезвычайно важным.

То есть это ожидаемо, это нормально, но это должно быть под контролем. И разумный баланс должен соблюдаться.

— А как быть с играми, которые предполагают какую-то физическую активность? Ведь очень много всяких игр, где необходимо танцевать, двигаться.

— Без сомнения, эти игры являются предпочтительными. Но, к сожалению, наиболее популярные игры другие. С одной стороны, видеоигры могут иметь положительное значение в этой ситуации, но с другой стороны, если посмотреть, какими основными играми особенно увлечены молодые люди, то, как правило, это не те игры, которые сопряжены с физической активностью.

— Ведутся ли сейчас исследования по поводу того, насколько негативно влияет и усугубляет ли вредные привычки, в том числе игроманию, ситуация с самоизоляцией?

— Да, эти исследования начались. Я уже упоминал, что есть целый ряд исследований, проведенных в Китае, в Иране и европейских странах. Первые результаты уже поступают. Но, конечно, ВОЗ также планирует целый ряд исследований, и некоторые исследования уже начались, с использованием имеющихся в арсенале ВОЗ платформ для сбора информации.

Это чрезвычайно важный компонент, но, в то же время, все цели, все основные средства направлены на предотвращение дальнейшего развития пандемии, на ограничение случаев распространения инфекции. И наша организация постоянно подчеркивает, что должна также продолжаться и неотложная помощь для других, абсолютно критичных для здоровья людей состояний, таких как рак, острые сердечно-сосудистые заболевания.

Поэтому сейчас, когда уже наметился выход из эпидемии во многих странах, создается больше возможностей для хорошо спланированных исследований. И я уверен, что довольно быстро мы получим результаты, которые смогут стать доказательной базой для будущих рекомендаций.

— Как скоро это может произойти?

— Это зависит от того, какие будут исследования. Например, некоторые исследования, которые проводятся с использованием интернета, проводятся очень быстро, и их результаты уже известны. А вот общенациональные исследования, которые нужны для определения факторов риска, требуют больше времени. Это, как правило, полноценная информация о том, что происходит у населения с поведением. Я думаю, для получения результатов по таким исследованиям потребуется по крайней мере 5-6 месяцев от начала работы. Я думаю, что через несколько месяцев можно ожидать какие-то первые результаты из каких-то отдельных городов или стран.

— Но вы говорили, что уже есть какие-то предварительные результаты. Известно ли все же, насколько усугубляются вредные привычки в период изоляции? К примеру, употребление алкоголя, табака, других веществ.

— Есть исследования, результаты о продажах. И явно наблюдается увеличение продажи алкоголя через интернет. Практически повсеместно наблюдалось увеличение закупок алкоголя в период введения ограничений. Исследование, проведенное в Канаде, например, говорит о том, что больше половины людей в период социальных ограничений не изменило уровень употребления алкоголя. Однако в определенных возрастных группах до 20% начали употреблять больше, хотя около 12% уменьшили потребление алкоголя.

Рекомендация ВОЗ заключается в том, что если человек употребляет алкоголь, то необходимо свести это к минимуму. А если человек никогда не употреблял алкоголь, то и не начинать его употреблять.

— Давайте обсудим вопрос психосоматики и ипохондрии. Есть ли какие-то рекомендации для здоровых людей, которые начинают у себя находить какие-либо ложные симптомы, допустим, кашель, и тут же начинают искать подтверждение своего заражения? Плюс в некоторых странах, где сейчас снимают ограничения и можно более-менее свободно ходить, люди говорят, что им боязно выходить на улицу, потому что есть опасения, что они тут же подхватят вирус.

— Такие опасения вполне понятны и оправданы в этой ситуации. Люди обеспокоены возможностью инфицирования и тяжелых исходов. Но, если говорить о психосоматике, то, несомненно, в период стресса и повышенной тревоги могут усиливаться такие проявления как сердцебиение, нарушение сна, повышение артериального давления, чрезмерная настороженность своим собственным состоянием здоровья или чрезвычайная обеспокоенность возможностью заражения. Но здесь давать какие-то конкретные рекомендации трудно.

Если говорить о том, как можно это предупреждать на уровне населения, то мне кажется очень важная роль здесь как раз отводится вам, журналистам, и тому, как информация сообщается населению. Насколько эта информация отражает реальную ситуацию и в то же время предупреждает какие-то неоправданные, необоснованные страхи и опасения.

Я хотел бы снова отослать к информации для населения, которая представлена на сайте ВОЗ. Она касается разных аспектов поведения — и употребления табака, и питания.

— Как психологически себе помочь в условиях стресса, когда боишься не успеть воспользоваться всеми возможностями, которые предоставил людям карантин? Как бороться с опасением ничего не успеть?

— Вы знаете, хотя это может быть более выражено во время пандемии, но, в общем-то, это черта, которая в значительной степени характеризует современного человека. Действительно, ситуация, когда сейчас все часто дома, когда закрыты детские сады и школы во многих странах, родители испытывают двойную нагрузку — семейные обязанности, профессиональные, плюс чувство, что можно что-то упустить, упустить возможности. Но, мне кажется, что здесь вопрос в приоритетах. Это индивидуальный выбор. И каждый человек должен в этой ситуации совершенно четко отдавать приоритеты здоровью — своему собственному, своих членов семьи, общины и населения, и принимать все те меры, которые рекомендуются правительствами и системами здравоохранения.

Вообще говоря, это тот вопрос, который характеризует современную жизнь. Но сейчас это та ситуация, когда все должны отдавать приоритет здоровью. Не только своему собственному, но и здоровью окружающих людей. Сейчас все объединены в борьбе с коронавирусной эпидемией, и это самое главное.

— С 12 мая в России, как ожидается, могут начаться послабления в режиме самоизоляции. Как людям, с психологической точки зрения, правильнее вернуться из состояния самоизоляции к нормальному существованию в социуме? Как подготовить себя к моменту выхода в социум обратно?

— Мне кажется, что касается отдельного человека, то этот процесс не будет значительно отличаться от других изменений, которые составляют нормальный компонент нашей жизни. Переезд, уход в отпуск, смена работы — все это ситуации, когда меняется уклад жизни в какой-то степени. И важно в этом случае быть внимательным к тому, что с вами происходит, быть внимательными к своему собственному здоровью. Если есть необходимость, то надо обращаться за помощью. В то же время процесс перехода должен быть осторожным. Это касается и систем здравоохранения, и отдельных людей.

Нужно соизмерять сохраняющиеся опасности, соблюдать физическое дистанцирование, ограничивать социальные контакты. И все это должно происходить постепенно, с учетом эпидемиологической обстановки и имеющимися возможностями. В некоторых странах этот переход осуществляется с уменьшением рабочей недели, с расширением применения работы из дома. Есть целый ряд возможностей для того, чтобы этот переход облегчить.

В то же время очень важно при плавном переходе избежать ситуаций, когда любое послабление воспринимается как возможность резко значительно компенсировать все то, чего недоставало в период самоизоляции. Этого необходимо всячески избегать.

Отследить результаты такого послабления можно только через 10-14 дней. Поэтому необходима хорошая система мониторинга. Особенно мониторинг ситуации важен в учреждениях длительного пребывания людей, что сопряжено с высоким риском коронавирусной инфекции, таких как дома престарелых, интернаты, психиатрические лечебницы. И все эти меры должны вводиться постепенно, с отслеживанием результатов и соответствующим информированием населения, чтобы избежать либо неоправданно рискованного поведения людей, либо неоправданного продолжения самоизоляции.

— То есть, в целом, людям нужно всегда помнить, что даже при послаблениях пандемия пока никуда не делась.