Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов

"Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации по коронавирусу , которая будет", — сказал глава ведомства.

В соответствии с новым проектом расписания ЕГЭ, его основной этап стартует не в конце мая, как раньше, а 8 июня: в этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Одиннадцатого числа учащиеся будут сдавать русский язык, 15-го — математику базового и профильного уровней, 18-го — историю и физику, 22-го — обществознание и химию; 25-го — иностранные языки (26 и 29 июня — устная часть).

Накануне Кравцов заявил, что в этом году в России могут отказаться от проведения ОГЭ для девятых классов из-за пандемии COVID-19. По его словам, здоровье детей остается в приоритете, поэтому экзамены состоятся только в том случае, если это будет безопасно для школьников.

Пандемия COVID-19

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 165 тысяч, более 21 тысячи пациентов выздоровели, 1537 погибли.

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 3,5 миллиона человек, свыше 243 тысяч скончались.