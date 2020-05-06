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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:33
https://ria.ru/20200506/1571018015.html
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155586/43/1555864389_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_1fcc17f70a7e6b64fc0230e3e1b9326b.jpg
РИА Новости

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

11:55 06.05.2020 (обновлено: 15:33 06.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет", — сказал глава ведомства.
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В соответствии с новым проектом расписания ЕГЭ, его основной этап стартует не в конце мая, как раньше, а 8 июня: в этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Одиннадцатого числа учащиеся будут сдавать русский язык, 15-го — математику базового и профильного уровней, 18-го — историю и физику, 22-го — обществознание и химию; 25-го — иностранные языки (26 и 29 июня — устная часть).
Накануне Кравцов заявил, что в этом году в России могут отказаться от проведения ОГЭ для девятых классов из-за пандемии COVID-19. По его словам, здоровье детей остается в приоритете, поэтому экзамены состоятся только в том случае, если это будет безопасно для школьников.
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Пандемия COVID-19

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 165 тысяч, более 21 тысячи пациентов выздоровели, 1537 погибли.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены как минимум 3,5 миллиона человек, свыше 243 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбщество
Популярные комментарии
Почему интересно ОГЭ для 9 отменяют, а у 11 ЕГЭ не хотят? Может стоит и у 11 классов отменить? Насколько я понимаю ( тк мне сдавать ЕГЭ) будут собираться по 500-600 человек в одной школе, все на первом этаже, толпа, никаких мер не будет... И собираться больше 3 нельзя, а тут 600 человек ( в некоторых школах больше) Я за отмену гос.экзамена Пусть сделают внутренние экзамены в ВУЗах!
6 мая, 13:29
Oleg Potapov
22300617
Как хорошо,что я закончил школу до вступление этой чуши.Бедная психика детей
6 мая, 13:35
Nadat WR
2640204
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