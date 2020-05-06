В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Среди 32 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области есть трое детей, общее количество зараженных превысило 600 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
К 5 мая в области скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 199 человек. Среди заболевших было 29 детей.
"Оперативная ситуация на 6 мая. Случаев COVID-19 - 601. Новых зарегистрированных - 32. Среди (новых) пациентов трое детей: один год, три года, семь лет. Остальные заболевшие - от 22 до 79 лет", - написала Черемушкина в среду в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 13 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Пензе, семь - в Лунинском, по три - в Пензенском и Бессоновском, по одному - в Башмаковском, Городищенском, Колышлейском, Спасском и Пачелмском районах области и в ЗАТО город Заречный.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.