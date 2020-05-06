В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 6 мая. Случаев COVID-19 - 601. Новых зарегистрированных - 32. Среди (новых) пациентов трое детей: один год, три года, семь лет. Остальные заболевшие - от 22 до 79 лет", - написала Черемушкина в среду в своем Telegram-канале.