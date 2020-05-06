В Подмосковье﻿ из госпиталя сбежал пациент с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину с подтвержденным коронавирусом, который сбежал из госпиталя для ветеранов войн в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
"Проводятся оперативно-розыскные мероприятию по установлению местонахождения сбежавшего, который самовольно покинул Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске ", - заявили в ведомстве.
В МВД добавили, что сбежавший 1976 года рождения.
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