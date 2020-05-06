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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:46
https://ria.ru/20200506/1571017335.html
В Подмосковье﻿ из госпиталя сбежал пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Подмосковье﻿ из госпиталя сбежал пациент с коронавирусом

11:46 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину с подтвержденным коронавирусом, который сбежал из госпиталя для ветеранов войн в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
"Проводятся оперативно-розыскные мероприятию по установлению местонахождения сбежавшего, который самовольно покинул Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске ", - заявили в ведомстве.
В МВД добавили, что сбежавший 1976 года рождения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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