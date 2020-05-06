В Узбекистане начали разделять регионы по уровню распространения COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 мая - РИА Новости. Регионы Узбекистана начали разграничивать по зонам в зависимости от эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в среду в оперштабе при кабмине республики.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев коронавируса составило 2217, десять пациентов скончались, 1547 выздоровели. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев накануне заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, и предложил подготовить план по выходу из режима изоляции, разграничив регионы, районы и города на "красный", "желтый" и "зеленый" в зависимости от числа заболеваний.
"Власти ряда регионов, исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации, начали вводить разграничения по зонам", - сказал представитель оперштаба. В частности, хокимият (администрация) Кашкадарьинской области в своем Telegram-канале сообщила о смягчении карантинных мер и внесении области в "зеленую" зону, безопасную от коронавируса. С 7 мая в регионе возобновят работу парикмахерские, гостиницы и такси. Жителям также будет разрешено ездить без ограничений на мотоцикле, скутере, велосипеде.
Наманганская и Самаркандская области, в свою очередь, установили в регионах "красную" зону с высоким уровнем карантина, говорится в сообщениях администраций регионов в Telegram-каналах. По данным минздрава, на утро 6 мая в Наманганской области зафиксировано 230 случаев заражения COVID-19, в Самаркандской - 140.
Ранее министерство здравоохранения страны заявляло, что в республике три области уже объявлены свободными от COVID-19 – Джизакская, Кашкадарьинская и Навоийская. Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Ташкенте (668), Бухарской (435) и Хорезмской (232) областях.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Около 60 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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