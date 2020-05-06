В Узбекистане начали разделять регионы по уровню распространения COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 мая - РИА Новости. Регионы Узбекистана начали разграничивать по зонам в зависимости от эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в среду в оперштабе при кабмине республики.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Около 60 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.