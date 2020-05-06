Эксперт рассказал, как хороший сон помогает справиться со стрессом

ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Хороший сон в значительной степени определяет устойчивость человека к долговременным нагрузкам и стрессам, в том числе в период пандемии COVID-19, рассказал в интервью РИА Новости специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
"К примеру, исследование, которое было проведено в Китае, показывает, что примерно треть сотрудников здравоохранения испытывали нарушения сна во время борьбы с эпидемией. Однако нарушение сна также является очень частым признаком любого другого психического расстройства, либо временного состояния стресса. Безусловно, хороший сон в значительной степени определяет нашу устойчивость к долговременным нагрузкам. Поэтому хорошему сну необходимо уделять много внимания", - сказал он.
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По его словам, для нормализации сна в период пандемии ВОЗ рекомендует, насколько возможно, сохранять рутинный распорядок сна и бодрствования, избегать высокостимулирующих занятий, таких как просмотр боевиков или употребление алкоголя перед сном, а также принимать снотворные и успокоительные лекарства только по назначению врача.
"Особо хотелось бы отметить, что использование транквилизаторов или снотворных средств должно быть только при назначении врача. Есть множество растительных препаратов, например, теплое молоко с медом, чаи, основанные на травах. Так что существует множество возможностей успокоиться и без фармакологических препаратов. Однако, я хотел бы еще раз сказать, что в некоторых случаях они могут быть необходимыми для лечения или сохранения психического здоровья. Но употреблять такие препараты можно только по назначению врача", - подчеркнул эксперт.
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