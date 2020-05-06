Эксперт рассказал, как хороший сон помогает справиться со стрессом

"Особо хотелось бы отметить, что использование транквилизаторов или снотворных средств должно быть только при назначении врача. Есть множество растительных препаратов, например, теплое молоко с медом, чаи, основанные на травах. Так что существует множество возможностей успокоиться и без фармакологических препаратов. Однако, я хотел бы еще раз сказать, что в некоторых случаях они могут быть необходимыми для лечения или сохранения психического здоровья. Но употреблять такие препараты можно только по назначению врача", - подчеркнул эксперт.