В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто

Выздоровели, по последним данным, 16 человек, они выписаны из больницы, 90 человек проходят лечение.

Обследуют на коронавирус 827 человек - это те, кто был в контакте с заболевшими, 733 человека из них находятся на самоизоляции дома, в изоляторах - 94 человека. Всего на COVID-19 в Приамурье обследованы 16,8 тысячи человек.