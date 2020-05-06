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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:10
https://ria.ru/20200506/1571015379.html
В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто

11:10 06.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мая - РИА Новости. Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 06.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено восемь новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в городе Благовещенск - 3, Свободный - 3, Шимановск - 2. По информации управления Роспотребнадзора по Амурской области... нарастающим итогом в Амурской области выявлено 106 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Выздоровели, по последним данным, 16 человек, они выписаны из больницы, 90 человек проходят лечение.
Обследуют на коронавирус 827 человек - это те, кто был в контакте с заболевшими, 733 человека из них находятся на самоизоляции дома, в изоляторах - 94 человека. Всего на COVID-19 в Приамурье обследованы 16,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАмурская областьШимановскБлаговещенск
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