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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:55
https://ria.ru/20200506/1571014586.html
В Белоруссии больных COVID-19 обязали сообщать о контактах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_03919a24cf281f6fd443c35a39c6ab36.jpg
РИА Новости

В Белоруссии больных COVID-19 обязали сообщать о контактах

10:55 06.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Граждане, у которых выявлен коронавирус COVID-19, в Белоруссии обязаны будут информировать соответствующих должностных лиц о возможном источнике своего заражения, а также о круге контактных лиц, следует из постановления белорусского правительства, которое размещено в среду на национальном правовом интернет-портале.
Ранее Совмин определил, что по согласованию с медиками граждане Белоруссии и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также их контакты первого и второго уровней должны соблюдать режим самоизоляции. Покидать места проживания или временного пребывания им разрешено только для того, чтобы вынести мусор, сходить в аптеку или за продуктами в ближайший магазин. Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф до 530 долларов, уголовная ответственность либо административный арест. Также режим самоизоляции должны в обязательном порядке 14 дней соблюдать все прибывающие в страну.
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"Дополнить постановление пунктом … следующего содержания: "граждане, имеющие инфекцию COVID-19, информируют должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о возможном источнике своего заражения, представляют сведения о лицах, имевших с ними контакт, о местах своего пребывания", - говорится в документе.
Также в нем отмечается, что заразившиеся коронавирусом и контакты первого уровня должны обязательно проходить медицинское освидетельствование, а сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены или сокращены по решению наблюдающих врачей. Кроме того, определено, что пребывание несовершеннолетних граждан в самоизоляции обеспечивают их законные представители.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В Белоруссии число умерших с CОVID-19 выросло до 107, случаев инфицирования - до 18,35 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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