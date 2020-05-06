В Белоруссии больных COVID-19 обязали сообщать о контактах

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске

МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Граждане, у которых выявлен коронавирус COVID-19, в Граждане, у которых выявлен коронавирус COVID-19, в Белоруссии обязаны будут информировать соответствующих должностных лиц о возможном источнике своего заражения, а также о круге контактных лиц, следует из постановления белорусского правительства, которое размещено в среду на национальном правовом интернет-портале.

Ранее Совмин определил, что по согласованию с медиками граждане Белоруссии и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также их контакты первого и второго уровней должны соблюдать режим самоизоляции. Покидать места проживания или временного пребывания им разрешено только для того, чтобы вынести мусор, сходить в аптеку или за продуктами в ближайший магазин. Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф до 530 долларов, уголовная ответственность либо административный арест. Также режим самоизоляции должны в обязательном порядке 14 дней соблюдать все прибывающие в страну.

"Дополнить постановление пунктом … следующего содержания: "граждане, имеющие инфекцию COVID-19, информируют должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о возможном источнике своего заражения, представляют сведения о лицах, имевших с ними контакт, о местах своего пребывания", - говорится в документе.

Также в нем отмечается, что заразившиеся коронавирусом и контакты первого уровня должны обязательно проходить медицинское освидетельствование, а сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены или сокращены по решению наблюдающих врачей. Кроме того, определено, что пребывание несовершеннолетних граждан в самоизоляции обеспечивают их законные представители.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В Белоруссии число умерших с CОVID-19 выросло до 107, случаев инфицирования - до 18,35 тысячи.