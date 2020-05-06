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2020-05-06T10:50
https://ria.ru/20200506/1571014266.html
Эксперт предположил, почему США не берут Россию в лунный проект
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РИА Новости

Эксперт предположил, почему США не берут Россию в лунный проект

10:50 06.05.2020
11335
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолная луна в небе над Москвой
Полная луна в небе над Москвой
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Полная луна в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. США недовольны сотрудничеством с Россией по Международной космической станции, поэтому неохотно идут на кооперацию по другим космическим проектам, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.
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"Они больше рассчитывают на кооперацию, которая сложилась по МКС, где Канада, Япония, вся Европа. А с Россией там не повелось с кооперацией по многим причинам", - сказал Моисеев.
По его словам, США "рассчитывали на Россию как на доставщика экипажей и грузов на МКС" после того, как шаттлы перестали летать в 2011 году. Москва же воспользовалась своим монопольным положением и устанавливала слишком высокие цены, считает эксперт.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Первый тестовый пилотируемый полет Crew Dragon на МКС планируется 27 мая.
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РоссияИван МоисеевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСША
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6 мая, 11:37
Владимир Ф. Быченков
720005
скатертью дорога.... счастливого пути...
6 мая, 11:14
cdchek disk
900003
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