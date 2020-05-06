Эксперт предположил, почему США не берут Россию в лунный проект

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. США недовольны сотрудничеством с Россией по Международной космической станции, поэтому неохотно идут на кооперацию по другим космическим проектам, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
20 июля 2019, 03:45История исследования Луны
"Они больше рассчитывают на кооперацию, которая сложилась по МКС, где Канада, Япония, вся Европа. А с Россией там не повелось с кооперацией по многим причинам", - сказал Моисеев.
По его словам, США "рассчитывали на Россию как на доставщика экипажей и грузов на МКС" после того, как шаттлы перестали летать в 2011 году. Москва же воспользовалась своим монопольным положением и устанавливала слишком высокие цены, считает эксперт.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. Первый тестовый пилотируемый полет Crew Dragon на МКС планируется 27 мая.