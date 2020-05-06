Эксперт предположил, почему США не берут Россию в лунный проект

"Они больше рассчитывают на кооперацию, которая сложилась по МКС, где Канада, Япония, вся Европа. А с Россией там не повелось с кооперацией по многим причинам", - сказал Моисеев.

По его словам, США "рассчитывали на Россию как на доставщика экипажей и грузов на МКС" после того, как шаттлы перестали летать в 2011 году. Москва же воспользовалась своим монопольным положением и устанавливала слишком высокие цены, считает эксперт.