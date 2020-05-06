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Космическая обсерватория ГАММА-400
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2020-05-06T10:08
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Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России
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РИА Новости

Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России

02:41 06.05.2020 (обновлено: 10:08 06.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к соглашению планируется привлечь ряд стран, причем на первых порах России среди них не будет, передает Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся документом.
По сведениям агентства, соглашение, которое получит название Artemis Accords, предполагает создание "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз с целью "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости". Кроме того, документ направлен на то, чтобы дать компаниям, ведущим добычу ресурсов на Луне, право становиться собственниками этих ресурсов.
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Агентство уточняет, что должностные лица США планируют в ближайшие недели официально обсудить соглашение с такими странами, как Канада, Япония, государства ЕС, а также ОАЭ. России в числе этих стран на начальном этапе не будет, что, как отметили источники агентства, связано с тем, что "Пентагон все чаще рассматривает Москву как неприятеля из-за якобы "угрожающих" маневров российских спутников.
При этом, как подчеркнул один из источников агентства, речь не идет о каких-либо "территориальных претензиях".
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"Идея заключается в том, что если вы собираетесь приблизиться к месту, где кто-либо ведет работу и они установили зоны безопасности вокруг него, то вам нужно заранее связаться с ними, проконсультироваться и выяснить, как вы можете сделать это безопасно для всех", — пояснил источник.
НАСА в прошлом году объявило о проекте лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Последний предусматривает высадку астронавтов на Луну.
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Хочу стать космонавтомРоссияЛунаКосмосДональд ТрампМинистерство обороны СШАЯпонияСШАВ мире
Популярные комментарии
Странно что реакция россиян беспокоит израильтян, у которых и ракеты то нет.
6 мая, 03:29
Андрей Е
140840002
Цитата Бисмарка: "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть." Эта цитата как никогда хорошо описывает эту ситуацию. Что-то там подпишет США - никого не волнует. И, вообще, не важно, будет ли там упомянута Россия. Кто первый сможет (долететь, добывать, возвращать), тот и будет делать. Если это будет Россия - этот подписанный документ можно продавать на аукционе, как подтверждение цитаты Бисмарка. Мое мнение: к тому моменту, когда технологии будут это позволять США будет страной 4-го мира, т.к. к этому моменту надутый экономический пузырь таки лопнет.
6 мая, 03:43
Bilir
16561004
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