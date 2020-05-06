Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Администрация Администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к соглашению планируется привлечь ряд стран, причем на первых порах России среди них не будет, передает Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся документом.

По сведениям агентства, соглашение, которое получит название Artemis Accords, предполагает создание "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз с целью "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости". Кроме того, документ направлен на то, чтобы дать компаниям, ведущим добычу ресурсов на Луне, право становиться собственниками этих ресурсов.

Агентство уточняет, что должностные лица США планируют в ближайшие недели официально обсудить соглашение с такими странами, как Канада Япония , государства ЕС, а также ОАЭ. России в числе этих стран на начальном этапе не будет, что, как отметили источники агентства, связано с тем, что " Пентагон все чаще рассматривает Москву как неприятеля из-за якобы "угрожающих" маневров российских спутников.

При этом, как подчеркнул один из источников агентства, речь не идет о каких-либо "территориальных претензиях".

"Идея заключается в том, что если вы собираетесь приблизиться к месту, где кто-либо ведет работу и они установили зоны безопасности вокруг него, то вам нужно заранее связаться с ними, проконсультироваться и выяснить, как вы можете сделать это безопасно для всех", — пояснил источник.