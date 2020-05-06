Свердловские власти назвали возможный срок снятия ограничений по COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Поэтапное снятие введенных в Свердловской области ограничений из-за коронавируса начнется не раньше, чем через неделю после майских праздников, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Режим повышенной готовности и самоизоляции введен в регионе для предотвращения распространения COVID-19: жителям разрешено выходить из домов лишь в магазин, аптеку, выносить мусор и выгулять питомца. Закрыты торговые центры, запрещены массовые мероприятия, а все прибывающие из Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей обязаны соблюдать двухнедельный карантин. До 11 мая в области действует масочный режим – за нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски предусмотрен штраф. Также на период майских праздников работодатели обязаны оформлять пропуска для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте. Помимо этого, в области ограничено время торговли спиртными напитками - до 19 часов вечера, тогда как раньше местные жители могли купить алкоголь до 23.00.
"Первая неделя после длинных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим, к каким результатам это привело. И уже после этого можно будет принимать решения о поэтапном, хотелось бы это подчеркнуть – поэтапном, снятии ограничительных мер. Поверьте, сделаю это сразу, как только позволит эпидемиологическая ситуация", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
На 6 мая в Свердловской области 1277 выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжелое, 63 - средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Свердловские врачи всего вылечили 182 человека. У одного пациента, скончавшегося в Красноуфимске от пневмонии, коронавирус был обнаружен при посмертном исследовании.
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