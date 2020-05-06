Свердловские власти назвали возможный срок снятия ограничений по COVID-19

"Первая неделя после длинных майских выходных покажет, насколько тщательно соблюдали свердловчане противоэпидемический режим, к каким результатам это привело. И уже после этого можно будет принимать решения о поэтапном, хотелось бы это подчеркнуть – поэтапном, снятии ограничительных мер. Поверьте, сделаю это сразу, как только позволит эпидемиологическая ситуация", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.