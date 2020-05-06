В Магаданской области начнут делать тесты на антитела к COVID-19

МАГАДАН, 6 мая - РИА Новости. Тесты на антитела к COVID-19 в среду начнут делать в Магаданской области, сообщил на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заразились 136 человек, двое умерли, 56 вылечились и уже выписаны из больницы. Максимальное число заразившихся дала одна из золотодобывающих артелей региона, там коронавирусом заболели сразу 62 старателя.
"В Магаданской области начали делать тесты на антитела к COVID-19. Тест-системы корейского производства поступили в регион и сейчас проходят апробацию в лаборатории Центра СПИД. Он позволяет по анализу крови в течение 15 минут узнать, есть ли признаки заражения и болел ли человек раньше. Тесты направим в больницы региона для первичного диагностирования коронавирусной инфекции у всех поступающих пациентов в тяжелом состоянии с любым диагнозом, чтобы не допустить распространения вируса в медучреждениях. Повторно результат будет подтверждаться стандартным ПЦР тестом", - сообщил Носов.⠀
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф