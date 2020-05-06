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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:40
https://ria.ru/20200506/1571013430.html
В Магаданской области начнут делать тесты на антитела к COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

В Магаданской области начнут делать тесты на антитела к COVID-19

10:40 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МАГАДАН, 6 мая - РИА Новости. Тесты на антитела к COVID-19 в среду начнут делать в Магаданской области, сообщил на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заразились 136 человек, двое умерли, 56 вылечились и уже выписаны из больницы. Максимальное число заразившихся дала одна из золотодобывающих артелей региона, там коронавирусом заболели сразу 62 старателя.
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"В Магаданской области начали делать тесты на антитела к COVID-19. Тест-системы корейского производства поступили в регион и сейчас проходят апробацию в лаборатории Центра СПИД. Он позволяет по анализу крови в течение 15 минут узнать, есть ли признаки заражения и болел ли человек раньше. Тесты направим в больницы региона для первичного диагностирования коронавирусной инфекции у всех поступающих пациентов в тяжелом состоянии с любым диагнозом, чтобы не допустить распространения вируса в медучреждениях. Повторно результат будет подтверждаться стандартным ПЦР тестом", - сообщил Носов.⠀
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей НосовМагаданская областьОбщество
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