В Магаданской области начнут делать тесты на антитела к COVID-19

"В Магаданской области начали делать тесты на антитела к COVID-19. Тест-системы корейского производства поступили в регион и сейчас проходят апробацию в лаборатории Центра СПИД. Он позволяет по анализу крови в течение 15 минут узнать, есть ли признаки заражения и болел ли человек раньше. Тесты направим в больницы региона для первичного диагностирования коронавирусной инфекции у всех поступающих пациентов в тяжелом состоянии с любым диагнозом, чтобы не допустить распространения вируса в медучреждениях. Повторно результат будет подтверждаться стандартным ПЦР тестом", - сообщил Носов.⠀