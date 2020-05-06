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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:37
https://ria.ru/20200506/1571013280.html
В Москве выявили 5858 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571548_0:143:3135:1906_1036x0_80_0_0_49e95d79d7cc6078bc649e60d84eaaca.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 5858 новых случаев коронавируса

10:37 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМашины скорой медицинской помощи
Машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5858, Подмосковье - 829, Санкт-Петербурге - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 559 в 82 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва - 5858, Московская область - 829, Санкт-Петербург - 312", - говорится в сообщении.
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