В Москве выявили 5858 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5858, Подмосковье - 829, Санкт-Петербурге - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 559 в 82 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва - 5858, Московская область - 829, Санкт-Петербург - 312", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф