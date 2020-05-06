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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:18
https://ria.ru/20200506/1571013212.html
В России за сутки умерли 86 человек с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705925_0:78:2026:1219_1036x0_80_0_0_f84767b14bc8e1e8b863c4bbe39cf44d.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 86 человек с коронавирусом

10:37 06.05.2020 (обновлено: 18:18 06.05.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрачи в палате
Врачи в палате
© РИА Новости
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Врачи в палате. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 86 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, число скончавшихся за все время с начала эпидемии достигло 1537.
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В частности, за сутки умерли 50 человек в Москве, 14 — в Подмосковье, шесть — в Ярославской области, три — в Санкт-Петербурге.
Накануне оперштаб сообщил о 95 умерших пациентах.
Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 10 559, при этом более 40 процентов болеют без клинических проявлений. Выписались из больниц за сутки 1462 человека, а всего вылечились 21 327.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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