В России за сутки умерли 86 человек с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 86 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, число скончавшихся за все время с начала эпидемии достигло 1537.
В частности, за сутки умерли 50 человек в Москве, 14 — в Подмосковье, шесть — в Ярославской области, три — в Санкт-Петербурге.
Накануне оперштаб сообщил о 95 умерших пациентах.
Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 10 559, при этом более 40 процентов болеют без клинических проявлений. Выписались из больниц за сутки 1462 человека, а всего вылечились 21 327.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.