В России за сутки умерли 86 человек с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 86 человек с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, число скончавшихся за все время с начала эпидемии достигло 1537.

Накануне оперштаб сообщил о 95 умерших пациентах.

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 10 559, при этом более 40 процентов болеют без клинических проявлений. Выписались из больниц за сутки 1462 человека, а всего вылечились 21 327.