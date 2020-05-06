На Чаяндинском месторождении выявили 246 случаев коронавируса

ЯКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Из 5 тысяч взятых анализов у работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 246 дали положительный результат, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
"За эти дни обработано порядка 5 тысяч взятых у работников месторождения проб, из которых 246 дали положительный результат. Ожидаются еще результаты 2500 анализов. У более чем 90% инфицированных коронавирусом течение болезни проходит бессимптомно. Вместе с тем Роспотребнадзором пока официально подтвержден лишь 41 случай заболевания COVID-19 на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения", - рассказали в оперштабе.
Как отметили в оперштабе, еще два спецрейса, организованных компанией "Стройтранснефтегаз", вылетели сегодня утром из Талакана в Уфу. На первом борту было 97 пассажиров, на втором - 82. Это жители Башкортостана, у которых закончилась вахта. Вчера с Чаянды вылетели рейсы с вахтовиками в Омск, Уфу и Волгоград. Уже свыше 1000 здоровых работников месторождения вывезены в регионы России.
Ранее сообщалось, что всего с месторождения будет вывезено порядка 8500 человек. По данным властей, до вывоза на площадке трудились около 10,5 тысячи работников.
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