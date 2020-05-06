Медики рассказали о заболевших COVID-19 в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Большинство заболевших за последний месяц коронавирусом в Кабардино-Балкарии контактировали с приезжими из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает региональный минздрав.
"По имеющейся статистике, большинство заразившихся за последний месяц - это граждане, которые, так или иначе, контактировали с приезжими из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава республики в соцсети Instagram.
По данным министерства, за последнее время в Нальчик прибыли два борта из Москвы с 246 гражданами. "У 9 из них тесты на COVID-19 дали положительный результат. Роспотребнадзор по КБР выдал всем предписания на самоизоляцию. Медики берут тесты, наблюдают за состоянием здоровья вернувшихся", - уточняет минздрав.
Отмечается, что приезжающих на майские выходные в Кабардино-Балкарию поездом выборочно проверяет медико-санитарная служба РЖД. "Наибольшую группу риска представляют пассажиры автобусов частных предпринимателей, избегающих каких-либо проверок, и граждане, возвращающиеся частным легковым транспортом. Чаще всего они не соблюдают мер профилактики, не находятся в самоизоляции, активно общаются с родственниками и знакомыми", - подчеркивает министерство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф