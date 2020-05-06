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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:32
https://ria.ru/20200506/1571012754.html
Медики рассказали о заболевших COVID-19 в Кабардино-Балкарии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826821_0:0:2941:1654_1036x0_80_0_0_aaf499e65aa42e5e1c810de18d9d8020.jpg
РИА Новости

Медики рассказали о заболевших COVID-19 в Кабардино-Балкарии

10:32 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Большинство заболевших за последний месяц коронавирусом в Кабардино-Балкарии контактировали с приезжими из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает региональный минздрав.

"По имеющейся статистике, большинство заразившихся за последний месяц - это граждане, которые, так или иначе, контактировали с приезжими из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава республики в соцсети Instagram.

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По данным министерства, за последнее время в Нальчик прибыли два борта из Москвы с 246 гражданами. "У 9 из них тесты на COVID-19 дали положительный результат. Роспотребнадзор по КБР выдал всем предписания на самоизоляцию. Медики берут тесты, наблюдают за состоянием здоровья вернувшихся", - уточняет минздрав.
Отмечается, что приезжающих на майские выходные в Кабардино-Балкарию поездом выборочно проверяет медико-санитарная служба РЖД. "Наибольшую группу риска представляют пассажиры автобусов частных предпринимателей, избегающих каких-либо проверок, и граждане, возвращающиеся частным легковым транспортом. Чаще всего они не соблюдают мер профилактики, не находятся в самоизоляции, активно общаются с родственниками и знакомыми", - подчеркивает министерство.
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