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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:31
https://ria.ru/20200506/1571012695.html
В ДНР число зараженных коронавирусом возросло до 142 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В ДНР число зараженных коронавирусом возросло до 142 человек

10:31 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до 142, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Во вторник в ведомстве сообщали о 133 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 6 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 142. На лечении 121 пациент. Выписаны 17 человек. Летальных случаев четыре", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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