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75 лет Великой Победы
2020-05-06T10:33
https://ria.ru/20200506/1571012122.html
Россия передала Казахстану останки солдата, погибшего в ВОВ
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РИА Новости

Россия передала Казахстану останки солдата, погибшего в ВОВ

10:20 06.05.2020 (обновлено: 10:33 06.05.2020)
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© Фото : посольство Республики Казахстан в РФПередача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата
Передача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата
© Фото : посольство Республики Казахстан в РФ
Передача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского солдата, говорится в сообщении посольства Казахстана в Москве.
Передача останков состоялась 5 мая в посольстве Казахстана в РФ.
"При проведении поисково-разведывательных мероприятий на территории Темкинского района Смоленской области, бойцами ММОО "Поисковое объединение "Тризна" были обнаружены останки воина РККА Аманжолова Медета 1917 года рождения, уроженца деревни Жестерек, Шетского района Карагандинской области. Родственники солдата нашлись. Теперь планируется перезахоронить его на Родине со всеми почестями", - говорится в сообщении посольства.
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6 ноября 2019, 12:20Школа волонтера
В Новгородской области найдены останки более тысячи советских солдат
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75 лет Великой ПобедыМоскваКазахстанОбщество
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