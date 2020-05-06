Россия передала Казахстану останки солдата, погибшего в ВОВ

"При проведении поисково-разведывательных мероприятий на территории Темкинского района Смоленской области, бойцами ММОО "Поисковое объединение "Тризна" были обнаружены останки воина РККА Аманжолова Медета 1917 года рождения, уроженца деревни Жестерек, Шетского района Карагандинской области. Родственники солдата нашлись. Теперь планируется перезахоронить его на Родине со всеми почестями", - говорится в сообщении посольства.