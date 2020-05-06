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2020-05-06T10:05
https://ria.ru/20200506/1571011382.html
Эксперт пояснил, когда россиянам могут раздать "деньги с вертолета"
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РИА Новости

Эксперт пояснил, когда россиянам могут раздать "деньги с вертолета"

10:05 06.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские власти рассматривают раздачу населению "денег с вертолета" в качестве крайней меры, поэтому такую меру могут использовать после того, как ключевая ставка будет снижена до нулевой зоны и будут реализованы программы "количественного смягчения", сообщил РИА Новости главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Министр финансов Антон Силуанов ранее в среду в интервью газете "Ведомости" заявил, что Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
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"Полагаем, что "вертолетные деньги" могут рассматриваться правительством и регулятором как крайняя мера, стоящая на последнем месте в "списке" нестандартных мер поддержки. Другими словами, "вертолетные деньги" по мнению экономического блока могут использоваться после того, как ставки снижены де-факто в около нулевую зону, регулятор реализует программы "количественного смягчения", в том числе покупает долги и с пониженным уровнем качества и так далее", - считает эксперт.
Покатович добавил, что данная мера может быть реализована в России без критических негативных последствий как для инфляции, так и для бюджетной устойчивости, поскольку ее можно применять с использованием различных спецификаций как в отношении объемов предоставляемых сумм, так и в отношении форматов возвратности данных средств государству.
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Аналитик прокомментировал идею раздачи "вертолетных денег" в РоссииГлава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею о раздаче населению "денег с вертолета", отметив, что для нашей страны актуальны другие меры поддержки населения. В эфире радио Sputnik старший аналитик "БКС Капитал" Сергей Суверов поделился своим мнением на этот счет.
Эксперт отметил, что основным плюсом использования данной меры может стать более масштабная и быстрая поддержка совокупного спроса в экономике, поскольку ее "покрытие" населения будет существенно выше в сравнении с прямой адресной поддержкой.
"За деньгами смогут обратиться все, кому это нужно, без необходимости соответствовать каким-либо установленным критериям. В моменте эта поддержка может оказаться необходимой для некоторых слоев населения, которые в определённых случаях не могут претендовать на адресную помощь от государства, но критически в ней нуждаются. Фактически в этом случае может работать принцип "предложить деньги всем, а дальше работать с теми, кто использовал данный ресурс", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон СилуановЭкономика
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