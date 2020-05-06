Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом заявил министр финансов Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете " Ведомости ".

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей", — пояснил он.

Глава Минфина подчеркнул, что нет задачи соревноваться в том, кто больше потратит. В этих условиях следует оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь. В частности, необходимо помочь бизнесу в том, чтобы сохранить работников, а также помочь людям оплачивать первоочередные расходы на продукты питания, жилье и выплаты по кредитам.

По словам министра, пострадавшие от эпидемии малые предприятия получают отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам сроком на полгода, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

"МРОТ для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний", — пояснил Силуанов.

По его словам, сейчас задача в том, чтобы помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул.

"Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года", — подчеркнул министр.

Бюджетные расходы

По словам Силуанова, дефицит бюджета России составит около 4% ВВП. Доходы будут примерно на четыре триллиона рублей меньше, чем запланировано, в том числе минус полтора триллиона рублей нефтегазовых доходов, по сравнению с их базовым уровнем, а также около двух триллионов ненефтегазовых.

При этом министр отметил, что правительство не урезает расходы, а даже наоборот, их увеличивает.

"Будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", — сказал он.

Расходы федерального бюджета в этом году увеличатся на 1,07 триллиона рублей, и на этом необходимо остановиться, сказал Силуанов.

Он добавил, что планы по целому ряду показателей национальных проектов в этом году могут быть уточнены, однако социальные обязательства будут выполнены.

Общий объем поддержки экономики из бюджета на 2020 год министерство оценивает в более чем 6,5% ВВП. При этом только на поддержку здравоохранения и санитарно-эпидемиологические меры будет направлено 200 миллиардов.