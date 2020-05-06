Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило тысячу

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 6 мая 2020 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1001 случай заболевания", - говорится в сообщении.