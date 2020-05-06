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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:52
https://ria.ru/20200506/1571010650.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило тысячу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило тысячу

09:52 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 57, всего в регионе 1001 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 6 мая 2020 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1001 случай заболевания", - говорится в сообщении.
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Минздрав рассказал о правилах посещения пациентов с симптомами COVID-19
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 208 случаев COVID-19, Владимире - 163, в Гусь-Хрустальном районе - 108, Муроме - 105, Ковровском районе - 105, Александровском - 75, Кольчугинском - 61.
Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
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