Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило тысячу

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 57, всего в регионе 1001 заболевший, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 6 мая 2020 года лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1001 случай заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 208 случаев COVID-19, Владимире - 163, в Гусь-Хрустальном районе - 108, Муроме - 105, Ковровском районе - 105, Александровском - 75, Кольчугинском - 61.
Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
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