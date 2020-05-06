В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсам с фейками об искусственной природе коронавируса, созданного "для уничтожения людей и установления глобального мирового порядка", сообщает пресс-служба ведомства.
В соцсети "Одноклассники" и на портале YouTube найдены несколько видеороликов, где утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным для "чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов".
В соцсети "ВКонтакте" и на YouTube обнаружена видеозапись, автор которой демонстрирует заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием небольшого размера, предназначенным для передачи продуктов питания. При этом он указывает, что данные меры приняты в связи с обнаружением у одного из жителей коронавируса.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Также в сети была обнаружена недостоверная информация о продаже вакцины от коронавируса, якобы разработанной в Казахстане.
"С учетом изложенного Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.