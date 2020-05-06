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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:00
https://ria.ru/20200506/1571010552.html
В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
https://cdn22.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:180:3456:2124_1036x0_80_0_0_66a50498cabc898367d188c8923fee56.jpg
РИА Новости

В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком

09:47 06.05.2020 (обновлено: 10:00 06.05.2020)
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсам с фейками об искусственной природе коронавируса, созданного "для уничтожения людей и установления глобального мирового порядка", сообщает пресс-служба ведомства.
В соцсети "Одноклассники" и на портале YouTube найдены несколько видеороликов, где утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным для "чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов".
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В соцсети "ВКонтакте" и на YouTube обнаружена видеозапись, автор которой демонстрирует заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием небольшого размера, предназначенным для передачи продуктов питания. При этом он указывает, что данные меры приняты в связи с обнаружением у одного из жителей коронавируса.
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Также в сети была обнаружена недостоверная информация о продаже вакцины от коронавируса, якобы разработанной в Казахстане.
"С учетом изложенного Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Генеральная прокуратура РФВ мире
Популярные комментарии
Посмотрим как генпрокуратура будет защищать наши права,когда через пару месяцев заставят всё население делать вакцину! Это будет подано как добровольное дело,но без справки о вакцинации просто не пустят в самолёте,в поезд,запретят брать на работу,а в остальном всё будет даже очень демократично!
6 мая, 12:33
СБСветлозар Безустальный
2601004
Ну щас они нам правду расскажут , что хотят утилизировать лишних ..
6 мая, 12:15
Эффективный Менеджер
1901004
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