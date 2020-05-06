В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсам с фейками об искусственной природе коронавируса, созданного "для уничтожения людей и установления глобального мирового порядка", сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсети "ВКонтакте" и на YouTube обнаружена видеозапись, автор которой демонстрирует заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием небольшого размера, предназначенным для передачи продуктов питания. При этом он указывает, что данные меры приняты в связи с обнаружением у одного из жителей коронавируса.