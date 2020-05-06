В ВС Украины выявили один новый случай заражения коронавирусом

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 30 человек, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.
"На 07.00 (совпадает с мск) 6 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и два летальных случая… За минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 257 человек.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировали 13184 случая заражения коронавирусом, 327 человек умерли, 2097 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.