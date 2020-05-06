В ВС Украины выявили один новый случай заражения коронавирусом

"На 07.00 (совпадает с мск) 6 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и два летальных случая… За минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.