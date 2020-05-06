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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:43
https://ria.ru/20200506/1571010328.html
В ВС Украины выявили один новый случай заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В ВС Украины выявили один новый случай заражения коронавирусом

09:43 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 30 человек, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.

"На 07.00 (совпадает с мск) 6 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и два летальных случая… За минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 257 человек.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировали 13184 случая заражения коронавирусом, 327 человек умерли, 2097 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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