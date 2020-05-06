В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых. Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны", — сказала Малинникова, которую цитирует пресс-служба.