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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:53
https://ria.ru/20200506/1571009167.html
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

09:11 06.05.2020 (обновлено: 10:53 06.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых. Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны", — сказала Малинникова, которую цитирует пресс-служба.

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Она отметила, что в России выросло в разы число проводимых тестов на выявление коронавируса, причем по всей стране, а не только в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

"Сегодня от каждого гражданина требуется быть социально ответственным. Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность — заразность его упадет. Только тогда возможно снижение заболеваемости", — подчеркнула Малинникова.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
проценты и никакой другой инфы .Не верю россионСМИ
6 мая, 10:08
Кот Урала 2
11000018
Напоминает песенку-все хорошо прекрасная маркиза
6 мая, 09:55
ЕЕвгений
1620108
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