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2020-05-06T09:06
https://ria.ru/20200506/1571008869.html
"Уральские авиалинии" за апрель вывезли почти три тысячи пассажиров
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РИА Новости

"Уральские авиалинии" за апрель вывезли почти три тысячи пассажиров

09:06 06.05.2020
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© Фото : Alan LebedaСамолет Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus-320 авиакомпании Уральские авиалинии
© Фото : Alan Lebeda
Самолет Airbus-320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" за апрель выполнила 18 вывозных рейсов, на которых перелет совершили почти 3 тысячи пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.
"По итогам апреля авиакомпания выполнила 18 эвакуационных рейсов и перевезла 2 990 пассажиров. Среди них 1046 иностранных граждан, которые были вывезены из России и 1944 россиянина, которые вернулись в РФ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что большинство вывозных рейсов были выполнены из Таиланда, Индии, Турции и ОАЭ в Екатеринбург, Новосибирск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Самару, Тюмень, Ростов, Красноярск и Кемерово. Подчеркивается, что авиакомпания для организации вывозных рейсов активно сотрудничает с МИД России, Минтрансом РФ, Минкомсвязи, консульствами и посольствами.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Нижний НовгородУральские авиалинииМоскваУфаНовосибирскКемеровоСамараСочиТурцияРостовТюменьЕкатеринбургОАЭШереметьево (аэропорт)ИндияТаиландКрасноярскКазаньОбщество
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