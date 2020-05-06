"Уральские авиалинии" за апрель вывезли почти три тысячи пассажиров

"По итогам апреля авиакомпания выполнила 18 эвакуационных рейсов и перевезла 2 990 пассажиров. Среди них 1046 иностранных граждан, которые были вывезены из России и 1944 россиянина, которые вернулись в РФ", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.