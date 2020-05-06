Сенат Франции одобрил проект о продлении санитарного ЧП до 10 июля

"Во вторник, 5 мая 2020 года, Сенат принял законопроект с поправками о продлении чрезвычайного санитарного положения 240 голосами за и 25 против", - говорится в сообщении верхней палаты парламента Франции. Также отмечается, что 80 сенаторов воздержались от голосования.