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2020-05-06T09:04
https://ria.ru/20200506/1571008820.html
Сенат Франции одобрил проект о продлении санитарного ЧП до 10 июля
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РИА Новости

Сенат Франции одобрил проект о продлении санитарного ЧП до 10 июля

09:04 06.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сенат Франции в ночь на среду в первом чтении одобрил измененный законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.
Принятый ранее закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу 24 марта. Этот режим был введен на два месяца - до 24 мая. В субботу совет министров Франции рассмотрел законопроект о продлении режима до 24 июля.
"Во вторник, 5 мая 2020 года, Сенат принял законопроект с поправками о продлении чрезвычайного санитарного положения 240 голосами за и 25 против", - говорится в сообщении верхней палаты парламента Франции. Также отмечается, что 80 сенаторов воздержались от голосования.
Сенаторы проголосовали за проект продления ЧП до "10 июля включительно", хотя изначальный проект властей предусматривал продление положения до 24 июля. Проект предусматривает отслеживание зараженных коронавирусом и их контактов, но, как отметил в Twitter сенатор Филипп Ба, с шестью гарантиями "для соблюдения частных прав". Наряду с этим сенаторы одобрили поправку, согласно которой, женщины, ставшие жертвами домашнего насилия, должны находиться в самоизоляции или карантине отдельно от совершивших насилие супругов.
Текст законопроекта в среду и четверг рассмотрит нижняя палата парламента Франции (Национальное собрание).
Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. В прошлый вторник премьер Эдуар Филипп представил план по выходу из режима самоизоляции, заявив о постепенном открытии детских садов и школ, магазинов. Вместе с тем рестораны и кафе будут закрыты. Решение по дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая.
По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило 25,5 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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