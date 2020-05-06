Москвичам пообещали дождь с грозой и до плюс 21 в среду

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь с грозой и до плюс 21 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"При облачной погоде с неустойчивыми прояснениями пройдут кратковременные дожди с грозами. В Москве максимальная температура плюс 19-21, в Подмосковье 18-22", - сообщила Волосюк.
Синоптик добавила, что температурный режим остаётся на 3-4 градуса выше климатической нормы.
Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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