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2020-05-06T08:01
https://ria.ru/20200506/1571007386.html
В Красноярском крае осужденный за убийство и разбой сбежал из больницы
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РИА Новости

В Красноярском крае осужденный за убийство и разбой сбежал из больницы

08:01 06.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 май - РИА Новости. Осужденный за убийство, разбой и повреждение имущества самовольно покинул больницу в Ачинске Красноярского края и объявлен в розыск, сообщает управление ФСИН по региону.
"ГУФСИН России по Красноярскому краю разыскивает Голикова Михаила Васильевича, 1978 года рождения, осужденного Красноярским краевым судом по статьям 162, 105, 167 Уголовного кодекса РФ к 20 годам лишения свободы. С мая 2019 года М.В. Голикову по решению Советского районного суда г. Красноярска неотбытая часть наказания заменена принудительными работами на срок 5 лет 3 месяца. <...> Четвертого мая осужденный М.В. Голиков самовольно покинул Ачинскую межрайонную больницу №1, где проходил лечение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В ведомстве сообщили, что на звонки на мобильный телефон осужденный не отвечает. В управлении отметили, что мужчина неоднократно судим и легко входит в доверие.
Осужденный полного телосложения, ростом 180 сантиметров, может носить бороду. на левом предплечье около локтевого сгиба шрам 6 сантиметров, на левой ноге 16 послеоперационных шрамов по 4-5 сантиметров.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Красноярский крайАчинскПроисшествия
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