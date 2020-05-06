В Красноярском крае осужденный за убийство и разбой сбежал из больницы

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

В ведомстве сообщили, что на звонки на мобильный телефон осужденный не отвечает. В управлении отметили, что мужчина неоднократно судим и легко входит в доверие.