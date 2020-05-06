Росстат рассказал, в каком российском регионе наибольшая рождаемость

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росстат подвел демографические итоги первых трех месяцев этого года и подсчитал, что на 1 тысячу человек в Чечне приходится 18,8 младенцев, в то время как в Мордовии и Ленинградской области - всего 6,7 новорождённых. Данные предоставили РИА Новости в службе в новом графическом формате.
Росстат представил новую инфографическую концепцию статистических данных. Цифры по демографии за первый квартал 2020 года вышли в 24-страничном наглядном варианте, где отражены изменения в динамике сразу за три года.
"Мы по-новому стали представлять то, что публикуем в обычных табличках, со следующего месяца графика будет выходить одновременно с привычными таблицами", - рассказал РИА Новости замруководителя службы Павел Смелов.
По его словам, Росстат решил делать данные наглядными, чтобы сухая статистика "стала понятнее". "Иногда из данных выбирают одну цифру, без динамики, и начинают ее неправильно интерпретировать, а в этих графиках мы попытались отобразить данные наглядно и понятно", - объяснил Смелов.
В пятерку лидеров рождаемости также попали Республика Тыва - 17,7 младенцев на тысячу человек, Ингушетия - 14,8, Алтай - 13,4, Дагестан - 13,3. В "замыкающей" пятерке - Тамбовская область с 7 новорожденными на тысячу человек и Смоленская - 6,9.
Общий коэффициент по России за первые три месяца года - 9,3 младенцев на тысячу жителей. Всего в стране родились за это время 338,3 тысячи детей, что на 6,1% меньше, чем за этот же период 2019 года.