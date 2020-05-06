Росстат рассказал, в каком российском регионе наибольшая рождаемость

Карантин и рождаемость: ждет ли Россию бэби-бум после COVID-19? Самоизоляция – хороший повод и возможность для увеличения семей. Но действительно ли сейчас самое подходящее время для рождения наследников? И если да, означает ли это, что в России скоро грянет бэби-бум?