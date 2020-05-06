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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T07:53
https://ria.ru/20200506/1571007069.html
В РЖД продлили режим удаленной работы
https://cdn25.img.ria.ru/images/152947/56/1529475617_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_77e1186adad5b1077850231b52e248b5.jpg
РИА Новости

В РЖД продлили режим удаленной работы

07:48 06.05.2020 (обновлено: 07:53 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. РЖД на фоне ситуации с коронавирусом продлили как минимум до конца мая режим удалённой работы для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте не является критически важным, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Об этом он сказал на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РЖД для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса, пишет корпоративная газета РЖД "Гудок". Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой - по данным на 5 мая, число инфицированных COVID‑19 превысило 155 тысяч человек, за последние трое суток выявленных случаев COVID-19 становится в среднем на 10 тысяч больше.
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"Для снижения риска распространения коронавируса в ОАО "РЖД" продолжат применять дистанционный режим работы как минимум до конца мая, сообщил глава компании", - пишет в среду газета.
Продолжат работать удалённо сотрудники и руководители, чей функционал связан с работой на компьютере и присутствие которых на рабочем месте не является критически важным для бесперебойного функционирования компании. Также в дистанционном формате будут удалённо трудиться работники из групп риска - старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.
В настоящее время более 100 тысяч сотрудников РЖД работают из дома. Для них Белозёров рекомендовал разработать меры психологической поддержки.
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Глава РЖД также сообщил, что до конца мая сохраняется особый порядок оплаты больничных для работников, оказавшихся на карантине в связи с пандемией: если размер их пособия по нетрудоспособности окажется меньше среднемесячного заработка, компания за свой счёт внесёт недостающую сумму. Таким образом, сотрудник на карантине получит выплату по больничному в размере среднемесячной зарплаты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег БелозеровРЖДЭкономика
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