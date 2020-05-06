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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T06:53
https://ria.ru/20200506/1571006101.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали два случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565855981_0:37:3072:1765_1036x0_80_0_0_40d74f0139d4aebadd327c3b6e48797f.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали два случая COVID-19

06:33 06.05.2020 (обновлено: 06:53 06.05.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала два случая заражения коронавирусом COVID-19, оба обнаружены на карантинном досмотре и 0 внутри страны, общее число зараженных выросло до 10806, выздоровели 9333, погибли уже 255 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 254 погибших. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 30 апреля это число опускалось до нуля человек внутри страны при четырех зараженных, задержанных на карантинном досмотре.
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По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), оба новых случая имеют заграничное происхождение и обнаружены в ходе карантинного досмотра. За прошедшие сутки из больниц выписаны 50 человек, общее число выздоровевших выросло до 9333, что составляет более 86%. Анализы 8009 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 624 тысяч анализов на коронавирус.
Не менее чем у 353 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.
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Скончался еще один пациент, общее число жертв составляет 255, при этом 177 из них погибли в Тэгу, еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.
Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу – 6856 человек, 1366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 681 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,2%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,3% случаев. По меньшей мере 1104 случая завезли из-за границы, из них 89 обнаружены за последние две недели и составляют 73,6% от общего числа зараженных за этот период.
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Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми, дезинфекция рук, ношение масок. Также карантинными службами выпущены рекомендации об ограничении использования кондиционеров, так как через них может распространяться вирус.
Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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