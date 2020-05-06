В Южной Корее за сутки зафиксировали два случая COVID-19

СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала два случая заражения коронавирусом COVID-19, оба обнаружены на карантинном досмотре и 0 внутри страны, общее число зараженных выросло до 10806, выздоровели 9333, погибли уже 255 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 254 погибших. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 30 апреля это число опускалось до нуля человек внутри страны при четырех зараженных, задержанных на карантинном досмотре.

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), оба новых случая имеют заграничное происхождение и обнаружены в ходе карантинного досмотра. За прошедшие сутки из больниц выписаны 50 человек, общее число выздоровевших выросло до 9333, что составляет более 86%. Анализы 8009 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 624 тысяч анализов на коронавирус.

Не менее чем у 353 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.

Скончался еще один пациент, общее число жертв составляет 255, при этом 177 из них погибли в Тэгу , еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо . По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане . Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.

Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу – 6856 человек, 1366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 681 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 138 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,2%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,3% случаев. По меньшей мере 1104 случая завезли из-за границы, из них 89 обнаружены за последние две недели и составляют 73,6% от общего числа зараженных за этот период.

Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми, дезинфекция рук, ношение масок. Также карантинными службами выпущены рекомендации об ограничении использования кондиционеров, так как через них может распространяться вирус.

Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.