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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T05:38
https://ria.ru/20200506/1571005566.html
У двух членов экипажа рейса Москва — Пекин выявили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d5c9b867904f0dd7fa9b547ff482e38b.jpg
РИА Новости

У двух членов экипажа рейса Москва — Пекин выявили коронавирус

05:38 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории . Архивное фото
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Двумя ввозными случаями коронавирусной инфекции, которые были выявлены в Китае за сутки, оказались два члена экипажа Air China рейса Москва-Пекин, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения провинции Шэньси.
Сообщается, что члены экипажа обслуживали рейс CA910 Москва-Пекин 27 апреля, который приземлился в международном аэропорту города Сиань. Согласно постановлению управления гражданской авиации КНР, все международные рейсы с конечной точкой в Пекине перенаправляются в 12 других городов страны и только после прохождения карантинных мер допускаются в Пекин. Город Сиань, куда был перенаправлен самолёт, находится в провинции Шэньси.
Женщина и ребенок в защитных костюмах в международном аэропорту Ухань Тяньхэ после снятия блокировки города
6 мая, 05:30Распространение нового коронавируса
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Как сообщалось ранее, после прилета у 22 пассажиров была выявлена коронавирусная инфекция, еще у пяти человек болезнь протекала бессимптомно.
Согласно местным правилам, все прибывшие были централизованно доставлены на обсервацию, 4 мая, на седьмой день после въезда в страну у имевших тесный контакт в самолете с заболевшими были сделаны тесты на коронавирусную инфекцию, у двоих тесты оказались положительными.
Ранее посольство Китая в России сообщило, что в соответствии с требованием управления гражданской авиации КНР, все пассажиры рейсов Москва-Пекин, совершаемых авиакомпанией Air China, обязаны с 8 мая предъявлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Тесты должны быть сделаны в шести учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, список которых был опубликован посольством 30 апреля. Тест должен быть сделан максимум за 120 часов до посадки на рейс.
МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам. В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прервано, однако Китай вывозит своих граждан. В Китае, где в целом распространение эпидемии остановлено, в основном выявляют ввозные случаи инфекции. Все прибывшие из-за границы в последнее время инфицированные являются гражданами КНР.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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