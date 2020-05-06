ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Первая партия дополнительных средств индивидуальной защиты для врачей, направленная Фондом развития Первая партия дополнительных средств индивидуальной защиты для врачей, направленная Фондом развития Дальнего Востока и Арктики ( ФРДВ ), прибыла в Приморский край , сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в ДФО.

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупаются по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Финансирование программы по борьбе с коронавирусом в ДФО ведет ФРДВ с привлечением средств крупных российских компаний, уже присоединилось более 20 организаций.

"Во Владивосток доставлены первые 5,4 тысячи защитных костюмов. Они поступили в клинику Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Отсюда амуниция будет распределяться по медицинским учреждениям. Всего в Приморский край поставляется 17,7 тысячи респираторов, 24,1 тысячи защитных очков, 45,7 тысячи пар медицинских перчаток, 22,8 тысячи защитных комбинезонов", - говорится в сообщении.

На этой неделе на Дальний Восток поступят еще 56 тысяч защитных комбинезонов. Они направляются в 10 регионов ДФО. Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток. При этом правительством РФ принято решение вдвое увеличить объем закупки, отмечает полпредство.

"Необходимо оперативно сократить нехватку медицинских средств и оборудования на Дальнем Востоке. Для этого за счет внебюджетных средств идут поставки по линии ФРДВ. Такую поддержку получили 7 дальневосточных регионов, включая Приморский край. Еще один регион – Чукотский АО – получит поставку в ближайшее время, груз для Чукотки уже отправлен из Хабаровского края . Также 5 регионов получили от Фонда прямую финансовую помощь", - отметил Юрий Трутнев , чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщила журналистам замминистра здравоохранения Приморья Оксана Соловьёва, средства защиты отправят в Находку и на станцию скорой помощи Владивостока

"Еще порядка 22 тысяч костюмов поступят после майских праздников", - сказала Соловьёва.

По её словам, Большую поддержку оказывает и бизнес. "Не только средствами индивидуальной защиты, но и помогают больницам в организации быта, в том числе питанием и водой", - сказала Соловьёва .

В Бурятию, Забайкалье, ЕАО, на Колыму, на Камчатку направлена прямая финансовая помощь в размере 300 миллионов рублей. Средства уже поступили в регионы, уточняет полпредство.