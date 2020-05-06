Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России

"Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности", — отмечает он.