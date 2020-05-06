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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:56
https://ria.ru/20200506/1571005147.html
Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России

04:45 06.05.2020 (обновлено: 10:56 06.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В вопросе снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом следует учитывать специфику России и необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский. Об этом в эфире НСН заявил академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

"Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности", — отмечает он.

Специалист считает, что начать отмену ограничительных мер следует с Москвы, после чего другие российские регионы смогут перенять опыт столицы.

"По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с коронавирусной инфекцией", — подчеркнул Ершов.

Вирусолог заключил, что удержать россиян на самоизоляции становится все сложнее.
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Распространение нового коронавирусаФеликс ЕршовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукМоскваОбщество
Популярные комментарии
Смешнее чем Камеди звучит!!! В некоторых регионах по три калеки, как говорится, а в Москве десятки тысяч заболевших, но начнем с Москвы!!! Когда? На будущий год? Ухань позже всех открыли в Китае, но России все пытается изобрести велосипед!!!
6 мая, 04:55
Максим Буланов
5310106
Сколько в Маскве и области живёт? 15 % россиян? Расселять пора, кто больше 5 лет прожил - на Урал, в Сибирь, на ДВ. И бабло все в Маскве. У нас во всем дикость. В разрыве доходов, в уровне медицины, в распределении населения. Всё в худших традициях дикого капитализма.
6 мая, 06:23
ЛКЛысый Кучерявый
2100019
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